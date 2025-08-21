Flaco López nega fakenews sobre veganismo e se surpreende com pré-convocação para a Argentina Estadão Conteúdo 21.08.25 17h48 Dono de um porte físico normalmente mais "magro" em relação aos demais atletas, o atacante argentino Flaco López, do Palmeiras, conviveu com uma situação inusitada. A de que teria se tornado vegano. O rumor sobre a nova opção nutricional em sua dieta ganhou força, e logo essa mudança foi associada a uma suposta perda de massa muscular. O centroavante, no entanto, colocou um ponto final nesta situação. Bem humorado ao comentar o assunto, ele tratou de levar a fakenews na 'esportiva'. "É mentira. Aí não vai dar certo. Já ganhei uns nove, dez quilos desde que cheguei aqui no Palmeiras", comentou o jogador, aos risos. Em sua quarta temporada no futebol brasileiro, o atacante se tornou um dos trunfos do Abel Ferreira para desbravar as defesas adversárias. Com 15 gols marcados em 41 partidas, o goleador tenta superar a sua melhor marca na equipe paulista. Em 2024, ele balançou as redes em 22 oportunidades. O bom momento em campo trouxe uma recompensa até certo ponto inesperada para o artilheiro, que teve o seu nome incluído pela primeira vez na pré-lista de convocados da seleção argentina. Ao ge.com, o atleta de 24 anos contou como recebeu essa notícia, dada por sua família. Após ver o celular repleto de mensagens, Flaco López atendeu uma videochamada feita pela irmã. "Ela começou a falar gritando e chorando. Estava com meus sobrinhos e meu pai. Não esperava (ser lembrado). Não sabia que aconteceria tão rápido. Foi emocionante", afirmou. O próximo passo agora é torcer para ver seu nome confirmado na convocação oficial para os dois jogos da Argentina para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A relação definitiva sai na próxima semana. D Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flaco López vegano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48