Flaco López minimiza final fora e vê Palmeiras mais solidário: 'Todos correm para ajudar' Estadão Conteúdo 01.03.26 23h02 Depois de quatro finais seguidas com o duelo de volta no Allianz Parque, pela primeira vez o Palmeiras definirá fora de casa. Com os mesmos 22 pontos do rival Novorizontino, mas com menos saldo (8 a 6), o time joga em seu domínio na quarta-feira e vai até o Jorge Ismael de Biasi no domingo, o que não preocupa Flaco López. O atacante vê a equipe mais solidário e aposta na ajuda mútua pela volta das taças. Depois de erguer o tricampeonato estadual, o Palmeiras perdeu a final de 2025 para o arquirrival Corinthians, além dos vices na Libertadores e no Brasileirão. Em sua primeira competição no ano, a equipe já pode dar a volta olímpica e não esconde a ansiedade. "Estamos muito felizes por chegar nessa decisão. Queremos continuar fazendo história, pois estamos trabalhamos muito", disse Flaco López à TV Record, descontente apenas que a vantagem não foi maior. Tivesse vencido por quatro gols de diferença, o segundo jogo seria no Allianz. "O jogo não foi leal ao que a gente fez em relação ao placar", afirmou o argentino, ressaltando a superioridade palmeirense diante do São Paulo em Barueri. "Mas, faz parte, a gente aceita e é continuar trabalhando." Diferentemente de 2025, quando jogava bem e acabava desperdiçando pontos preciosos, o Palmeiras agora vem se mantendo firme até o fim das partidas e Flaco López revelou que o espírito coletivo vem fazendo a diferença. "Agora a gente joga bem e quando precisa todos correrem para trás pensando em ajudar, não tem problema em fazer esse esforço", destacou. "O que agregou no time este ano foi esse esforço extra." Flaco López também não se importou em decidir em Novo Horizonte. Mesmo com a equipe amargando seu pior resultado no ano no local, com a goleada por 4 a 0 na fase de classificação com escalação alternativa. "A gente joga todas as partidas da mesma maneira, para ganhar. São dois jogos para o Palmeiras ser merecedor desse título e levar mais um troféu para nossa casa."