Flaco dá assistência, mas passa em 'branco' na goleada da Argentina em amistoso com Porto Rico

A terça-feira à noite no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, foi mais um momento de celebração para a seleção da Argentina. Diante da fraca equipe de Porto Rico, a campeã mundial, comandada por Lionel Messi e com o palmeirense Flaco López como centroavante, não teve problemas no amistoso para golear por 6 a 0.

Flaco deu uma assistência, mas como Messi passou em 'branco'. McAllister (2), Montiel, Laurato Martinez (2) e Echevarría (contra) marcaram os gols argentinos. O porto-riquenho Antonetti por pouco não fez 'o gol que Pelé tentou' na carreira e não conseguiu, ao arriscar do campo de defesa.

O amistoso começou com a Argentina impondo seu bom toque de bola, aliado ao entrosamento e qualidade técnica. Após dois minutos, Lo Celso quase abriu o placar.

O domínio argentino foi surpreendido aos sete minutos, quando Antonetti roubou uma bola na intermediária porto-riquenha e tentou surpreender Martinez, mas o goleiro argentino conseguiu se recuperar e impediu o 'golaço'.

A partir daí, a Argentina tomou mais cuidado na troca de passes e conseguiu abrir o placar, aos 14 minutos, com McAllister, após Messi acertar o travessão.

Porto Rico sentiu que o placar poderia ser bastante ampliado e se fechou ainda mais em seu campo. Mas Messi encontrou espaço para lançar Montiel e o segundo gol saiu com facilidade.

Aos 27 minutos, o atacante Flaco Lopez teve sua primeira oportunidade, mas sua cabeçada foi defendida pelo goleiro Cutler. No lance seguinte, o palmeirense tabelou com Messi e chutou para fora.

Aos 35, após nova longa troca de passes, Flaco teve a chance de finalizar, mas preferiu dar assistência para o segundo de McAllister, o terceiro da seleção argentina.

Apesar de frágil tecnicamente, Porto Rico mostrou coragem e voltou a forçar boa defesa de Martinez, aos 39 minutos, após chute forte de Rivera de fora da área. Aos 44, o meia canhoto bateu falta com perigo.

Nos minutos finais da primeira etapa, Messi e Flaco Lopez tentaram ampliar a vantagem argentina, mas não tiveram sucesso.

O panorama seguiu o mesmo no segundo tempo, que teve a entrada do também palmeirense Anibal Moreno no lugar de Lo Celso. O ataque da Argentina pressionou a defesa de Porto Rico o tempo todo. Messi, aos dois minutos, quase fez de cabeça. Desmarcado, o craque distribuiu passes, mas as jogadas não se concretizavam.

Aos 17 minutos, Flaco foi substituído por Lautaro Martinez e teve adiado o sonho de marcar o primeiro gol pela seleção. A pressão argentina continuou e aos 19 minutos saiu o quarto gol, marcado contra por Echevarría.

Na parte final da partida a expectativa era para um gol de Messi. O craque tentou aos 29 minutos, mas Cutler fez boa defesa. Mas o camisa 10 iniciou a jogada, que culminou no quinto gol do jogo, aos 34 minutos, marcado por Lautaro Martinez. Aos 39, a dupla repetiu a tabela e o centroavante fez mais um: 6 a 0.