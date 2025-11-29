Final da Libertadores tem prorrogação? Saiba o que acontecerá no caso de empate Entenda como será decidido o título da competição mais importante das Américas em caso de empate nos 90 minutos O Liberal 29.11.25 17h01 Flamengo e Palmeiras já disputaram final da Libertadores, que terminou empatada no tempo normal, em 2021. (Alexandre Vidal / Flamengo) Caso Palmeiras e Flamengo empatem no tempo normal na final da Copa Conmebol Libertadores, que será disputada neste sábado (29), a partir das 18h, haverá prorrogação de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos cada. O jogo será disputado no estádio Monumental de U, em Lima, no Peru. O regulamento prevê que a final será em partida única de 90 minutos, de 45 minutos cada tempo. Se a prorrogação terminar empatada, a taça será decidida nos pênaltis. Cada equipe terá cinco cobranças, e quem fizer mais gols nesse momento garante a vitória. Se mesmo assim, o empate se mantiver após as cinco batidas para cada lado, a disputa segue para as cobranças alternadas, em formato de "morte súbita". Se um time converter a cobrança e o outro desperdiçar na mesma rodada, a equipe que marcou fica com o título. Quem for campeão se tornará o maior vencedor brasileiro da competição, com quatro títulos. Os dois clubes estão empatados com Santos, São Paulo e Grêmio, todos com três taças cada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave prorrogação libertadores empate da libertadores Copa Libertadores da América esporte Futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01