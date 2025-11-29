Final da Libertadores tem prorrogação? Saiba o que acontecerá no caso de empate

Caso Palmeiras e Flamengo empatem no tempo normal na final da Copa Conmebol Libertadores, que será disputada neste sábado (29), a partir das 18h, haverá prorrogação de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos cada.

O jogo será disputado no estádio Monumental de U, em Lima, no Peru. O regulamento prevê que a final será em partida única de 90 minutos, de 45 minutos cada tempo.

Se a prorrogação terminar empatada, a taça será decidida nos pênaltis. Cada equipe terá cinco cobranças, e quem fizer mais gols nesse momento garante a vitória.

Se mesmo assim, o empate se mantiver após as cinco batidas para cada lado, a disputa segue para as cobranças alternadas, em formato de "morte súbita". Se um time converter a cobrança e o outro desperdiçar na mesma rodada, a equipe que marcou fica com o título.

Quem for campeão se tornará o maior vencedor brasileiro da competição, com quatro títulos. Os dois clubes estão empatados com Santos, São Paulo e Grêmio, todos com três taças cada.