O Liberal chevron right Esportes chevron right

Final com Melo no Rio traz alívio a João Fonseca: ‘Dormi triste, mas me comprometi com a dupla’

Nas conversas com Melo antes de jogar a semi de duplas, Fonseca preferiu não mencionar a frustração no simples

Estadão Conteúdo
fonte

João Fonseca e Marcelo Melo (Reprodução / Instagram @joaoffonseca)

Assimilada a eliminação para o peruano Ignacio Buse na chave de simples do Rio Open, João Fonseca avançou ao lado de Marcelo Melo à final de duplas, ao eliminar os alemães Mark Walner e Jakob Schnaitter, neste sábado. O período entre a noite de quinta-feira, quando aconteceu a eliminação, e a madrugada de sexta foi de tristeza para o jovem carioca de 19 anos, mas ele conseguiu "mudar o mindset", como costuma falar.

Nas conversas com Melo antes de jogar a semi de duplas, preferiu não mencionar a frustração em simples para manter o foco de chegar à final ao lado do compatriota.

"Eu entendo o profissionalismo que é. A gente se comprometeu a jogar duplas juntos. Não tenho que dar satisfação pra ele por estar com a cabeça em outro lugar. Dormi afobado, triste, mas sabia que o dia seguinte seria importante. A gente conversou mais sobre a partida. Tênis é assim. Semana após semana. Derrotas, vitórias, tem de saber mudar o mindset. A gente é profissional e é isso que acontece", comentou.

A chuva que tem atingido o Rio deu mais descanso aos brasileiros antes do embate com os alemães. Eles jogariam a semifinal na sexta-feira, mas os remanejamentos necessários na programação mudaram a partida para este sábado. O local também mudou, da quadra 1 para a quadra Guga Kuerten, a principal do torneio.

"Para nós essa mudança foi excelente. Vinha de dois jogos na quara central. Jogar lá era importante", comentou Melo. "A gente teve uma situação atípica de não saber com quem jogar no começo do torneio. Além do resultado positivo do jogo, é uma coisa que o torneio fez muito bem. Deu tempo de organizar. Dupla é isso mesmo", completou.

Jogar na quadra de maior capacidade de público, mesmo que não estivesse lotada, também ajudou Fonseca e Melo. Como de costume, a torcida brasileira fez grande festa na arquibancada entre os pontos dos tenistas da casa.

"Quando você vê está no super tiebreak, 3/2 abaixo. Aquela atmosfera na quadra, o barulho, é impressionante. Isso faz a gente ganhar o jogo", comentou Melo. "O que ajudou bastante a gente foi a torcida, a atmosfera, a gente acreditando, um colocando o outro pra cima", acrescentou Fonseca.

O jovem carioca de 19 anos e o veterano de 42 decidem o título contra Robin Haase e Constantin Frantzen, no domingo, em horário ainda indefinido.

Palavras-chave

tênis

Rio Open

João Fonseca

Marcelo Melo

duplas
