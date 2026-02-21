Final com Melo no Rio traz alívio a João Fonseca: ‘Dormi triste, mas me comprometi com a dupla’ Nas conversas com Melo antes de jogar a semi de duplas, Fonseca preferiu não mencionar a frustração no simples Estadão Conteúdo 21.02.26 19h42 João Fonseca e Marcelo Melo (Reprodução / Instagram @joaoffonseca) Assimilada a eliminação para o peruano Ignacio Buse na chave de simples do Rio Open, João Fonseca avançou ao lado de Marcelo Melo à final de duplas, ao eliminar os alemães Mark Walner e Jakob Schnaitter, neste sábado. O período entre a noite de quinta-feira, quando aconteceu a eliminação, e a madrugada de sexta foi de tristeza para o jovem carioca de 19 anos, mas ele conseguiu "mudar o mindset", como costuma falar. Nas conversas com Melo antes de jogar a semi de duplas, preferiu não mencionar a frustração em simples para manter o foco de chegar à final ao lado do compatriota. "Eu entendo o profissionalismo que é. A gente se comprometeu a jogar duplas juntos. Não tenho que dar satisfação pra ele por estar com a cabeça em outro lugar. Dormi afobado, triste, mas sabia que o dia seguinte seria importante. A gente conversou mais sobre a partida. Tênis é assim. Semana após semana. Derrotas, vitórias, tem de saber mudar o mindset. A gente é profissional e é isso que acontece", comentou. A chuva que tem atingido o Rio deu mais descanso aos brasileiros antes do embate com os alemães. Eles jogariam a semifinal na sexta-feira, mas os remanejamentos necessários na programação mudaram a partida para este sábado. O local também mudou, da quadra 1 para a quadra Guga Kuerten, a principal do torneio. "Para nós essa mudança foi excelente. Vinha de dois jogos na quara central. Jogar lá era importante", comentou Melo. "A gente teve uma situação atípica de não saber com quem jogar no começo do torneio. Além do resultado positivo do jogo, é uma coisa que o torneio fez muito bem. Deu tempo de organizar. Dupla é isso mesmo", completou. Jogar na quadra de maior capacidade de público, mesmo que não estivesse lotada, também ajudou Fonseca e Melo. Como de costume, a torcida brasileira fez grande festa na arquibancada entre os pontos dos tenistas da casa. "Quando você vê está no super tiebreak, 3/2 abaixo. Aquela atmosfera na quadra, o barulho, é impressionante. Isso faz a gente ganhar o jogo", comentou Melo. "O que ajudou bastante a gente foi a torcida, a atmosfera, a gente acreditando, um colocando o outro pra cima", acrescentou Fonseca. O jovem carioca de 19 anos e o veterano de 42 decidem o título contra Robin Haase e Constantin Frantzen, no domingo, em horário ainda indefinido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca Marcelo Melo duplas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56 Futebol Crise no Paysandu: Entenda as diferenças entre Recuperação Judicial e RCE RCE foi usado pelo Remo para quitar as dívidas trabalhistas em 2023. 21.02.26 17h41