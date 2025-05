Filipe Toledo bate velho 'freguês' e é campeão da etapa de Gold Coast do Mundial de Surfe

Em uma final de altíssimo nível com um velho rival, Filipe Toledo conquistou na madrugada deste sábado, 10, o título da etapa de Gold Coast, na Austrália, na WSL, a liga mundial de surfe. A decisão contra Julian Wilson foi disputada até a última onda, em que ambos chegaram perto de suas notas máximas em uma rodada do torneio: 17,60 contra 17,20 para o brasileiro.

Além de ter se isolado como o surfista com mais troféus de etapa na última década, com 17, o atleta do País impôs ao australiano uma nova derrota no "confronto direto" entre os dois. Há dez anos, em 2015, ele havia o superado também no distrito de Gold Coast e, desde então, "decretou" uma freguesia, ganhando cinco baterias das seis competidas contra o rival.

O título em Burleigh Heads coloca Filipe Toledo em sexto lugar no ranking da WSL, que tem uma dobradinha de brasileiros, com Ítalo Ferreira na liderança e Yago Dora em segundo. Outro representante nacional no Top 10 é Miguel Pupo, na nona colocação.

Foi a primeira conquista do bicampeão do mundo desde que tirou um ano sabático do circuito para cuidar de sua saúde mental. E a pausa parece ter surtido efeito, já que ele teve desempenho arrasador ao longo de toda a etapa.

Na primeira bateria da etapa de Gold Coast, Filipe Toledo avançou em primeiro com um total de 12,70. Na sequência, bateu o americano Crosby Colapinto nos 32 avos de final por 17,87 a 15,33, o também americano Jake Marshall nas oitavas por 14,17 a 12,17, Yago Dora nas quartas por 15,83 a 11,90 e, nas semis, o argentino naturalizado brasileiro Alejo Muniz por 17,67 a 14,07, quando ainda conquistou uma nota 10.

Entre as mulheres, a campeã foi Bettylou Sakura Johnson, do Havaí, que bateu a australiana Sally Fitzgibbons na final por 15,33 a 7,83. Luana Silva representou o Brasil na modalidade, chegando até as quartas de final, quando perdeu para a francesa Vahine Fierro por 12,83 a 10,83.