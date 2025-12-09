Filipe Luís, técnico do Fla, critica grama sintética e questiona cultura de estádio no Brasil Estadão Conteúdo 09.12.25 16h18 Na véspera da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, diante do Cruz Azul, no Catar, o técnico Filipe Luís usou a entrevista coletiva desta terça-feira para fazer alguns questionamentos sobre a cultura da torcida nos estádios e falar também de um tema que ganhou relevância nos últimos tempos: o uso crescente dos gramados sintéticos em jogos profissionais. Com uma carreira construída com passagens por grandes clubes da Espanha, Holanda e Inglaterra, o ex-lateral-esquerdo defendeu a utilização da grama natural de uma maneira geral. "Que campeonato da Europa tem seis clubes que vão jogar no campo sintético? Isso desvaloriza o produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir (aos jogos). Para a saúde dos atletas, o ideal é que eles joguem em gramados naturais de boa qualidade", afirmou. Para reforçar a sua linha de pensamento, o treinador rubro-negro destacou a qualidade do campo da final da Libertadores e também dos estádios do Catar a fim de justificar a sua opinião. "Na final da Libertadores, em Lima, uma cidade que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado onde jogamos no ano. Aqui, não entrei no estádio ainda, mas tenho certeza que encontraremos um campo nas melhores condições". Por fim, Filipe Luís cobrou algo nesse sentido para melhorar o "produto futebol". "Precisamos de investimento, padronização e cobrança para, a longo prazo, conseguir esse tipo de gramado", afirmou. Além do gramado, o comandante rubro-negro criticou ainda algumas práticas que compõem a cultura do futebol nos estádios. "Temos que começar pelo básico. Porque ninguém respeita e canta o hino nacional antes dos jogos? Os torcedores dão risada, cantam outra música por cima. Ninguém respeita o minuto de silêncio", pontuou. O Flamengo realiza nesta terça-feira, a sua última atividade antes da partida de estreia contra o Cruz Azul, do México, na Copa Intercontinental. Em caso de vitória, o time carioca segue vivo no torneio e encara o Pyramids, do Egito, na semifinal. Já garantido na decisão, o Paris Saint-Germain é finalista na disputa do troféu, em duelo marcado para o próximo dia 17 deste mês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Filipe Luís gramado sintético COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04