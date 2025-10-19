Filipe Luís: 'Se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras' Estadão Conteúdo 19.10.25 20h28 O Palmeiras teve motivos de sobra para reclamar da arbitragem após a derrota para o Flamengo neste domingo pelo Brasileirão. O clima esquentou tanto que o lateral Piquerez e o auxiliar João Martins acabaram expulsos já depois do apito final, em meio a protestos e muita indignação com a decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio de não apitar uma falta nos instantes finais quando o jogo estava 3 a 2 para os cariocas. Questionado sobre as situações polêmicas no decorrer do jogo, o técnico Filipe Luís minimizou as reclamações e devolveu na mesma moeda ao Palmeiras. O treinador rubro-negro admitiu o erro na substituição que gerou no primeiro gol alviverde. Em seguida, contestou o direito do rival paulista de reclamar de arbitragens duvidosas. "O momento da substituição foi um erro mais nosso, de comunicação entre nós do que do árbitro", justificou Filipe Luís. Depois, voltou-se para responder sobre o juiz. "Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, pra mim, é justo o resultado." Responsável por um gol aos 48 minutos do segundo tempo e um dos destaques da partida, Gustavo Gómez reconheceu as qualidades Wilton Pereira Sampaio, mas reprovou a atuação do árbitro neste domingo. "Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim", declarou o palmeirense após a partida. Os paulistas, que balançaram as redes com Vitor Roque e Gustavo Gómez, reclamaram da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. A equipe alviverde reclamou de um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu irregularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas. A vitória do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas reacende a disputa pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras fica à frente dos rubro-negro apenas no critério de desempate - tem uma vitória a mais (19 a 18). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Fílipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46