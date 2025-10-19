Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filipe Luís: 'Se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras'

Estadão Conteúdo

O Palmeiras teve motivos de sobra para reclamar da arbitragem após a derrota para o Flamengo neste domingo pelo Brasileirão. O clima esquentou tanto que o lateral Piquerez e o auxiliar João Martins acabaram expulsos já depois do apito final, em meio a protestos e muita indignação com a decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio de não apitar uma falta nos instantes finais quando o jogo estava 3 a 2 para os cariocas.

Questionado sobre as situações polêmicas no decorrer do jogo, o técnico Filipe Luís minimizou as reclamações e devolveu na mesma moeda ao Palmeiras. O treinador rubro-negro admitiu o erro na substituição que gerou no primeiro gol alviverde. Em seguida, contestou o direito do rival paulista de reclamar de arbitragens duvidosas.

"O momento da substituição foi um erro mais nosso, de comunicação entre nós do que do árbitro", justificou Filipe Luís. Depois, voltou-se para responder sobre o juiz. "Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, pra mim, é justo o resultado."

Responsável por um gol aos 48 minutos do segundo tempo e um dos destaques da partida, Gustavo Gómez reconheceu as qualidades Wilton Pereira Sampaio, mas reprovou a atuação do árbitro neste domingo.

"Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim", declarou o palmeirense após a partida.

Os paulistas, que balançaram as redes com Vitor Roque e Gustavo Gómez, reclamaram da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. A equipe alviverde reclamou de um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu irregularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas.

A vitória do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas reacende a disputa pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras fica à frente dos rubro-negro apenas no critério de desempate - tem uma vitória a mais (19 a 18).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Flamengo

Fílipe Luís
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão'

Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada

19.10.25 17h37

Mais esportes

Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025

Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior

19.10.25 15h53

Corrida do Cirio

Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento

19.10.25 13h38

Futebol

Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil

Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores

19.10.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

LEÃO QUASE LÁ

Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B.

19.10.25 8h30

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

futebol

Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo

Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20)

19.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda