Filipe Luís: 'Se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras'

O Palmeiras teve motivos de sobra para reclamar da arbitragem após a derrota para o Flamengo neste domingo pelo Brasileirão. O clima esquentou tanto que o lateral Piquerez e o auxiliar João Martins acabaram expulsos já depois do apito final, em meio a protestos e muita indignação com a decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio de não apitar uma falta nos instantes finais quando o jogo estava 3 a 2 para os cariocas.

Questionado sobre as situações polêmicas no decorrer do jogo, o técnico Filipe Luís minimizou as reclamações e devolveu na mesma moeda ao Palmeiras. O treinador rubro-negro admitiu o erro na substituição que gerou no primeiro gol alviverde. Em seguida, contestou o direito do rival paulista de reclamar de arbitragens duvidosas.

"O momento da substituição foi um erro mais nosso, de comunicação entre nós do que do árbitro", justificou Filipe Luís. Depois, voltou-se para responder sobre o juiz. "Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, pra mim, é justo o resultado."

Responsável por um gol aos 48 minutos do segundo tempo e um dos destaques da partida, Gustavo Gómez reconheceu as qualidades Wilton Pereira Sampaio, mas reprovou a atuação do árbitro neste domingo.

"Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim", declarou o palmeirense após a partida.

Os paulistas, que balançaram as redes com Vitor Roque e Gustavo Gómez, reclamaram da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. A equipe alviverde reclamou de um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu irregularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas.

A vitória do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas reacende a disputa pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras fica à frente dos rubro-negro apenas no critério de desempate - tem uma vitória a mais (19 a 18).