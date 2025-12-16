Filipe Luís aposta em DNA do Flamengo para surpreender PSG na final: 'Temos nossas armas' Filipe Luís reconheceu que o Flamengo precisa tomar cuidados defensivos Estadão Conteúdo 16.12.25 16h48 Felipe Luís (Gilvan de Souza/Flamengo) Às vésperas de disputar o compromisso mais importante da temporada, em jogo que vale o título da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain, o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva nesta terça e colocou o "DNA do Flamengo" como trunfo para lidar com o favoritismo dos franceses. Com a experiência de ter enfrentado gigantes da Europa como Chelsea (vitória de 3 a 1) e Bayern de Munique (derrota por 4 a 2) no Mundial de Clubes do meio do ano nos Estados Unidos, ele disse ter suas armas para brigar pelo troféu. "Agora é outro plano mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. É um outro jogo, outra história, e o Luiz Araújo tem razão em um detalhe importante: em final, temos que cometer o mínimo de erros possíveis", afirmou o treinador. Diante de um rival favorito e com jogadores de alto gabarito principalmente do meio para frente, Filipe Luís reconheceu que o Flamengo precisa tomar seus cuidados defensivos. No entanto, ele disse estar preparado para tentar neutralizar os pontos fortes do adversário. "Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de atletas determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG", comentou. Ao longo de uma temporada onde precisou se reinventar com a saída de nomes importantes e a chegada de reforços que necessitavam de tempo para se adaptar, o treinador aprendeu lições fundamentais sobre o seu elenco. "Esse grupo tem uma alma nova, se reinventou, conquistou títulos difíceis no continente e quer escrever uma nova história. Sabemos a dificuldade desse jogo, fácil não vai ser, mas entendemos que é possível", falou. Com Pedro à disposição, Filipe Luís terá força máxima para o duelo, o que aumenta sua confiança. "Estamos todos preparados para este grande momento, que é o último da temporada", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Intercontinental Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21