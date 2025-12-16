Capa Jornal Amazônia
Filipe Luís aposta em DNA do Flamengo para surpreender PSG na final: 'Temos nossas armas'

Às vésperas de disputar o compromisso mais importante da temporada, em jogo que vale o título da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain, o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva nesta terça e colocou o "DNA do Flamengo" como trunfo para lidar com o favoritismo dos franceses.

Com a experiência de ter enfrentado gigantes da Europa como Chelsea (vitória de 3 a 1) e Bayern de Munique (derrota por 4 a 2) no Mundial de Clubes do meio do ano nos Estados Unidos, ele disse ter suas armas para brigar pelo troféu.

"Agora é outro plano mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. É um outro jogo, outra história, e o Luiz Araújo tem razão em um detalhe importante: em final, temos que cometer o mínimo de erros possíveis", afirmou o treinador.

Diante de um rival favorito e com jogadores de alto gabarito principalmente do meio para frente, Filipe Luís reconheceu que o Flamengo precisa tomar seus cuidados defensivos. No entanto, ele disse estar preparado para tentar neutralizar os pontos fortes do adversário.

"Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de atletas determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG", comentou.

Ao longo de uma temporada onde precisou se reinventar com a saída de nomes importantes e a chegada de reforços que necessitavam de tempo para se adaptar, o treinador aprendeu lições fundamentais sobre o seu elenco.

"Esse grupo tem uma alma nova, se reinventou, conquistou títulos difíceis no continente e quer escrever uma nova história. Sabemos a dificuldade desse jogo, fácil não vai ser, mas entendemos que é possível", falou.

Com Pedro à disposição, Filipe Luís terá força máxima para o duelo, o que aumenta sua confiança. "Estamos todos preparados para este grande momento, que é o último da temporada", concluiu.

Palavras-chave

futebol

Intercontinental

Filipe Luís
