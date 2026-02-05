Filipe Luís admite dificuldades com parte física do Flamengo: 'estamos no caminho' Estadão Conteúdo 05.02.26 11h27 O Flamengo voltou a campo na noite desta quarta-feira (04) e ficou no empate diante do Internacional, por 1 a 1, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Sob pressão pelos maus resultados, o técnico Filipe Luís comentou sobre a fase ruim da equipe e admitiu que a parte física tem influenciado neste início de temporada. "Hoje ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Como eles ainda não estão bem fisicamente, da forma que eu espero que estejam e como eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé. Isso também está ligado com o mental, com decisões erradas". A equipe carioca vem sofrendo pressão da torcida principalmente após a derrota do último domingo (01), para o Corinthians, na decisão da Supercopa. Apesar do momento turbulento, o comandante rubro-negro afirmou que o time tende a encaixar no decorrer da temporada. "Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas que estamos no caminho. Os jogadores já estão melhorando e vamos voltar. Esses aspectos serão corrigidos, tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha vai subir junto, tudo estará em um timing melhor". No próximo sábado (07), o Flamengo vira a chave e retorna aos gramados para decidir "a vida" no Campeonato Carioca. O gigante do estado precisa derrotar o Sampaio Corrêa, no estádio Maracanã, às 21h, e torcer por uma combinação de resultados para continuar na competição e escapar Quadrangular do Rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Filipe Luis parte física COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica” Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido 05.02.26 12h12 Futebol Vitória escapa na instabilidade do Leão 05.02.26 11h21 futebol Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa 05.02.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.02.26 7h00