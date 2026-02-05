Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filipe Luís admite dificuldades com parte física do Flamengo: 'estamos no caminho'

Estadão Conteúdo

O Flamengo voltou a campo na noite desta quarta-feira (04) e ficou no empate diante do Internacional, por 1 a 1, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Sob pressão pelos maus resultados, o técnico Filipe Luís comentou sobre a fase ruim da equipe e admitiu que a parte física tem influenciado neste início de temporada.

"Hoje ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Como eles ainda não estão bem fisicamente, da forma que eu espero que estejam e como eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé. Isso também está ligado com o mental, com decisões erradas".

A equipe carioca vem sofrendo pressão da torcida principalmente após a derrota do último domingo (01), para o Corinthians, na decisão da Supercopa. Apesar do momento turbulento, o comandante rubro-negro afirmou que o time tende a encaixar no decorrer da temporada.

"Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas que estamos no caminho. Os jogadores já estão melhorando e vamos voltar. Esses aspectos serão corrigidos, tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha vai subir junto, tudo estará em um timing melhor".

No próximo sábado (07), o Flamengo vira a chave e retorna aos gramados para decidir "a vida" no Campeonato Carioca. O gigante do estado precisa derrotar o Sampaio Corrêa, no estádio Maracanã, às 21h, e torcer por uma combinação de resultados para continuar na competição e escapar Quadrangular do Rebaixamento.


