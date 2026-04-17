Filho se despede de Oscar Schmidt: 'Você está no Hall da Fama da vida'

Felipe Schmidt, filho de Oscar Schmidt, usou as redes sociais para publicar uma emocionante homenagem ao pai, que morreu aos 68 anos na tarde desta sexta-feira, 17.

"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado. Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar. Ela nunca vai sair de mim, porém vai amenizar", escreveu no Instagram.

No texto, Felipe ainda pediu respeito ao momento de luto que a família passa, mas também que a vida de seu pai também fosse celebrada. "Queria pedir que respeitassem minha família neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto. Mas também que celebrem a vida que meu pai teve dentro e fora das quadras. Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram. E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta."

"Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer. Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida", finalizou.

Nesta sexta, Oscar foi levado às pressas ao hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, depois de sofrer um mal-estar em sua casa, localizada em Alphaville, em Barueri.

Horas depois, a família do Mão Santa confirmou sua morte em comunicado. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie.