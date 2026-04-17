Filho se despede de Oscar Schmidt: 'Você está no Hall da Fama da vida' No texto, Felipe ainda pediu respeito ao momento de luto que a família passa, mas também que a vida de seu pai também fosse celebrada Estadão Conteúdo 17.04.26 18h22 Oscar Schmidt e o filho, Felipe Schmidt (Instagram @runschimarun) Felipe Schmidt, filho de Oscar Schmidt, usou as redes sociais para publicar uma emocionante homenagem ao pai, que morreu aos 68 anos na tarde desta sexta-feira, 17. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado. Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar. Ela nunca vai sair de mim, porém vai amenizar", escreveu no Instagram. No texto, Felipe ainda pediu respeito ao momento de luto que a família passa, mas também que a vida de seu pai também fosse celebrada. "Queria pedir que respeitassem minha família neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto. Mas também que celebrem a vida que meu pai teve dentro e fora das quadras. Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram. E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta." "Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer. Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida", finalizou. Nesta sexta, Oscar foi levado às pressas ao hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, depois de sofrer um mal-estar em sua casa, localizada em Alphaville, em Barueri. Horas depois, a família do Mão Santa confirmou sua morte em comunicado. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete luto Oscar Schmidt filho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 LUTO Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17) 17.04.26 16h45