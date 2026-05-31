Filho de Zidane e Mahrez são convocados pela Argélia para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 31.05.26 15h02 A Argélia anunciou neste domingo a convocação para a disputa da Copa do Mundo 2026. O goleiro Luca Zidane, filho da lenda francesa Zinédine Zidane e que atua no Granada, e o meio-de-campo Riyad Mahrez, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, multicampeão na Inglaterra com o Leicester City e o Manchester City, são alguns dos jogadores que representarão o país africano no torneio. Luca Zidane, inclusive, corria o risco de ficar fora do Mundial. O goleiro que atua na segunda divisão da Espanha havia fraturado o queixo e a mandíbula no final de abril e era cogitado como possível ausência na lista do técnico bósnio Vladimir Petkovic. No entanto, o jogador de 27 anos, que foi titular na Copa Africana de Nações entre o final do ano passado e janeiro deste ano, foi um dos quatro goleiros convocados. De acordo com a imprensa argelina, o arqueiro Abdelatif Ramdane, do MC Alger, da Argélia, ficará como suplente no elenco e será chamado apenas no caso de corte por lesão. A lista ainda conta com o retorno do veterano volante Nabil Bentaleb, do Lille, e dos atacantes Houssem Aouar, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Amine Gouiri, do Olympique de Marselha, que não disputaram a Copa Africana de Nações por estarem lesionados. Outro destaque é o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini, do Borussia Dortmund. Esta será a quinta vez que a Argélia vai disputar uma Copa. Antes, o país participou dos Mundiais de 1982, na Espanha, 1986, no México, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil, quando construiu sua melhor campanha, chegando até as oitavas de final. Na edição deste ano, os argelinos fazem parte do Grupo J, ao lado da atual campeã mundial Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia será contra os argentinos, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA ARGÉLIA Goleiros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) e Abdelatif Ramdane (MC Alger). Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) e Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis). Meio-campistas: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaqui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaibi (Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Royal Charleroi) e Ramiz Zerrouki (Twente). Atacantes: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouri (Olympique de Marselha), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e Riyad Mahrez (Al-Ahli). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argélia Mahrez Luca Zidane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41