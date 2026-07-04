Filho de Robinho recua de homenagem ao pai, volta a ser Juninho e mira recomeço no Santos Neste sábado (4), ele jogou amistoso com o União São João, com a camisa "Juninho' no lugar de 'Robinho Jr', como ele iniciou no Santos no ano passado Estadão Conteúdo 04.07.26 17h22 Juninho busca um recomeço no Santos após o atrito que teve com Neymar no primeiro semestre. Ele se desentendeu com Neymar num treino e pediu providência do clube, ameaçando rescindir o contrato, cujo vínculo vai até 2031. (Imagem: Instagram/ Santos) Autor de um gol e uma assistência na vitória do Santos, por 3 a 0, no amistoso com o União São João, neste sábado (4), o filho de Robinho fez seu primeiro jogo com o time principal sob a alcunha de "Juninho", deixando oficialmente de ser chamado de "Robinho Jr.", homenagem que fez ao pai ser integrado aos profissionais do clube, no ano passado. A mudança foi um pedido do próprio jogador, de 18 anos. O material de imprensa divulgado pelo Santos já apresenta o atleta como Juninho, nome que ele também estampa na camisa. O apelido não chega a ser uma novidade. O filho de Robinho é chamado de Juninho desde quando integrava as categorias de base do Santos e também é assim tratado internamente no dia-dia do clube. Juninho busca um recomeço no Santos após o atrito que teve com Neymar no primeiro semestre. O filho de Robinho se desentendeu com o camisa 10 durante um treino e exigiu uma providência do clube, ameaçando rescindir o contrato, cujo vínculo vai até 2031. À época, a diretoria viu o movimento como uma maneira de forçar uma saída. As arestas foram aparadas internamente e o técnico Cuca conta com o atleta para o restante da temporada. Já Robinho está preso desde março de 2024, quando começou a cumprir no Brasil a pena imposta pela condenação por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália. Ele atualmente se encontra no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior do estado de São Paulo, após período no presídio de Tremembé. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Robinho Juninho Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Copa do Mundo 2026: Inglaterra vai usar Viagra para enfrentar México no domingo (5/7)? Entenda O medicamento, cujo princípio ativo é o sildenafil, atua na dilatação dos vasos sanguíneos pulmonares e pode facilitar a circulação do oxigênio em ambientes mais rarefeitos. 04.07.26 18h15 ESPORTES Brasil faz último treino antes de encarar Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo Durante o período aberto aos jornalistas, foi possível ver apenas o aquecimento dos atletas e a conversa do grupo com Ancelotti 04.07.26 18h02 ESPORTES Marrocos domina Canadá e avança para as quartas de final da Copa do Mundo 2026 Com a derrota, o Canadá, que fez sua melhor campanha em Copas, tornou-se o primeiro país anfitrião a cair neste mundial 04.07.26 16h25 ESPORTES Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 04.07.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 ESPORTES Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 04.07.26 14h28 JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 futebol Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D Azulão recebe o time potiguar neste sábado (4), em Marabá, e tenta construir vantagem antes do jogo de volta, em Natal 04.07.26 9h00