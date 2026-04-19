Filho de Oscar revela luta contra novo tumor desde 2025: 'Ele não voltou a ser mais o mesmo' Estadão Conteúdo 19.04.26 22h22 Oscar Schmidt, morto sexta-feira após uma parada cardiorrespiratória, lutou contra um novo tumor desde o ano passado e que o levou a uma terceira cirurgia. A revelação foi de Felipe, filho do lendário jogador de basquete, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. "Como vocês todos acompanharam, ele passou por duas cirurgias na cabeça, aqui passou por muitos anos de quimioterapia, rádio O ano passado a gente descobriu uma nova massa, muito pequena, um tumor nível 4, grau 4. Já de imediato a gente decidiu operar, né, meu pai decidiu", disse Felipe. Segundo o filho, Oscar, que sofreu com o câncer desde 2011, ficou com muitas sequelas. "Desde então ele não voltou a ser mais muito o mesmo, por conta que a terceira operação foi do outro lado do cérebro, então o cérebro não conseguia muito compensar. Ele passou por algumas sequelas. Mas ele estava ali, ele estava muito presente." Felipe revelou também todos os problemas pelos quais a família e principalmente a mulher Maria Cristina passou no período do tratamento. "Esse último ano foi muito difícil, principalmente para minha mãe, que sempre esteve do lado dele. Esse último ano foi muito forte para minha mãe." Apesar do sofrimento, Felipe disse que Oscar jamais se entregou. "Ele lutou demais, dava para ver que ele estava tentando. Só que essa é uma doença infeliz. Quando chega nesse nível a gente não tem como determinar o tempo e, infelizmente, ele veio a falecer sexta-feira." Segundo Felipe, a decisão de uma despedida reservada foi da família para evitar maior desgaste emocional para Maria Cristina. "A piora do meu pai foi muito, muito drástica. Quando aconteceu, a gente se reuniu e viu o quanto minha mãe estava sofrendo. Pra ela ia ser muito mais difícil se expor assim e ter que passar por isso. Então foi uma decisão dela." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Oscar filho Fantástico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17