Filho de Massa estreia nas pistas e, aos 16, é o mais jovem vencedor da Porsche Carrera Cup

Estadão Conteúdo

Filho de Felipe Massa, Pipo fez neste sábado sua estreia no automobilismo no autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se tornou, aos 16 aos, o mais jovem piloto a vencer uma etapa da Porsche Carrera Cup. Após ser o rookie mais rápido no treino classificatório da manhã deste sábado, Pipo Massa largou na pole na categoria e venceu a primeira corrida da etapa de abertura do campeonato. "Foi uma corrida muito difícil, porque eu consegui abrir do carro de trás, mas faltando três voltas, deu um safety car, agrupou todo mundo de novo e eu tive que defender muito a posição para sair com a vitória. Estou muito feliz", contou Pipo, que corre com o mesmo número 19 do pai. Pipo vai voltar à pista neste domingo para a segunda corrida da etapa. "Para amanhã, vou dar meu máximo de novo para tentar conseguir um lugar melhor na geral também", afirmou ele, que terminou na 20ª posição entre os 37 carros da Porsche Carrera Cup. Ex-piloto da Ferrari, Felipe Massa venceu dois GPs do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, e se emocionou com o desempenho do filho no autódromo. "Já fiquei nervoso com a classificação, mas nada é igual à corrida. Ele fez um trabalho impecável na classificação e na disputa por posições na corrida, sendo muito inteligente na pista. Estou muito feliz e orgulhoso como pai. Amanhã, tem mais, vamos para cima", afirmou vice-campeão da F-1 em 2008. A segunda corrida da primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Interlagos, será disputada neste domingo, às 13h05 (de Brasília).

Palavras-chave

automobilismo

Porsche Carrera Cup

Pipo Massa

Felipe Massa
Esportes
.
