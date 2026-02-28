Filho de Massa estreia nas pistas e, aos 16, é o mais jovem vencedor da Porsche Carrera Cup Estadão Conteúdo 28.02.26 16h47 Filho de Felipe Massa, Pipo fez neste sábado sua estreia no automobilismo no autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se tornou, aos 16 aos, o mais jovem piloto a vencer uma etapa da Porsche Carrera Cup. Após ser o rookie mais rápido no treino classificatório da manhã deste sábado, Pipo Massa largou na pole na categoria e venceu a primeira corrida da etapa de abertura do campeonato. "Foi uma corrida muito difícil, porque eu consegui abrir do carro de trás, mas faltando três voltas, deu um safety car, agrupou todo mundo de novo e eu tive que defender muito a posição para sair com a vitória. Estou muito feliz", contou Pipo, que corre com o mesmo número 19 do pai. Pipo vai voltar à pista neste domingo para a segunda corrida da etapa. "Para amanhã, vou dar meu máximo de novo para tentar conseguir um lugar melhor na geral também", afirmou ele, que terminou na 20ª posição entre os 37 carros da Porsche Carrera Cup. Ex-piloto da Ferrari, Felipe Massa venceu dois GPs do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, e se emocionou com o desempenho do filho no autódromo. "Já fiquei nervoso com a classificação, mas nada é igual à corrida. Ele fez um trabalho impecável na classificação e na disputa por posições na corrida, sendo muito inteligente na pista. Estou muito feliz e orgulhoso como pai. Amanhã, tem mais, vamos para cima", afirmou vice-campeão da F-1 em 2008. A segunda corrida da primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Interlagos, será disputada neste domingo, às 13h05 (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Porsche Carrera Cup Pipo Massa Felipe Massa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47