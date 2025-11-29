Capa Jornal Amazônia
Filho de caminhoneiro, Danilo mostra estrela e entra no olimpo de idolatria do Flamengo

Estadão Conteúdo

Um dos jogadores mais experientes e vitoriosos do elenco do Flamengo, Danilo fez sua estrela brilhar mais uma vez neste sábado (29). Foi de cabeça que o lateral direito marcou o gol que garantiu o quarto título da Libertadores para a equipe carioca, sendo a primeira do Brasil a atingir o feito.

Danilo se juntou a Gabigol e Zico como únicos autores de gol do Flamengo em finais de Libertadores em toda a história.

Contratado no começo deste ano aos 33 anos, Danilo chegou à Gávea depois de uma longa e vitoriosa carreira no futebol europeu. No 'Velho Continente', ele defendeu as principais equipes do futebol mundial, como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, até chegar ao clube rubro-negro.

Pela seleção brasileira, Danilo fez sua estreia em 2011, ano em que conquistou a Copa do Mundo Sub-20. Em 2012, fez parte da equipe que ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Pela equipe principal, defendeu a camisa verde e amarela nos Mundiais de 2018, da Rússia, e 2022, do Catar. Na era de Carlo Ancelotti, ele soma três convocações.

Um fato curioso é que Danilo tem estrela quando o assunto é Libertadores. Ele já havia conquistado a Glória Eterna em 2011. Atuando pelo Santos, seu segundo clube como atleta profissional, ele marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol, na partida de volta da grande decisão, realizada no Pacaembu.

Hoje aos 34 anos, a experiência de Danilo permite que ele jogue tanto como zagueiro, como lateral direito. Sua versatilidade é resultado de muito suor e dedicação, que começou antes mesmo de se tornar profissional. Danilo se orgulha ao olhar para trás e lembrar que teve de acompanhar seu pai em muitas viagens de caminhão para chegar onde está atualmente.

Danilo é natural de Bicas, pequena cidade de Minas Gerais. Há aproximadamente 15 mil habitantes, os quais não são suficientes para encher um estádio brasileiro como o Maracanã. Em busca de uma oportunidade, viajou diversas vezes com o pai caminhoneiro e levou o não de volta para casa na maioria delas. Até de goleiro se arriscou em busca do sonho.

Então, em 2004, ouviu um 'sim' do Tupynambás, onde ficou até 2005, onde enfrentou muitas dificuldades. Graças a um amistoso, em 2007, acertou com o América-MG, clube o qual se profissionalizou. Desde então, foi para o Santos e, depois, para o mundo.

No Santos, conquistou em 2011 o Paulistão e a Libertadores. Pelo Porto, o Campeonato Português nas temporadas 2011-12 e 2012-13. Depois, foi para o Real Madrid, onde faturou a Champions League de 2015-16 e 2016-17, a Supercopa da UEFA de 2016, o Mundial de Clubes da Fifa em 2016 e La Liga na temporada 2016-17.

No Manchester City, conquistou nas temporadas 2017-18 e 2018-19 a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Na Itália, pela Juventus, clube que defendeu entre 2019 e 2025, conquistou a Copa da Itália nas temporadas 2020-21 e 2023-24, Supercopa Italiana em 2020 e Campeonato Italiano em 2019-20.

Emocionado após a partida, Danilo falou que seu pai não esteve em Lima, no Peru, por conta de um falecimento de uma tia. Em entrevista dentro do campo, ele dedicou o gol e o título aos seus familiares que assistiram da televisão o menino de Bicas fazer história mais uma vez.

