Filha de Daniel Alves está com depressão após prisão do pai e ameaças

A filha do jogador Daniel Alves está sofrendo de depressão após receber mensagens de ameaça pelas redes sociais depois do pai ter sido preso na Espanha acusado de estupro.

O estado da menina foi revelado por Dinorah Santana, mãe da jovem e ex-esposa de Daniel Alves. Segundo ela, o ex-atleta postou um áudio onde parabeniza a filha por seu aniversário de 16 anos e expôs a menina ao marcar o perfil dela na publicação. Após a marcação de Daniel Alves, a filha teria recebido diversos ataques e mensagens ameaçadoras na rede social.

“Ele abriu uma caixa de Pandora. Se ele quisesse parabenizar a filha, era só ligar. Não ligou. Não vou admitir que use meus filhos para estratégia, seja lá qual for”, explicou Dinorah ao Uol.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a mãe, a filha do jogador adoeceu após a prisão do pai. “Minha filha está sendo medicada para tratar depressão. Desde que o Daniel foi preso, ela, que nunca foi má aluna, começou a tirar notas péssimas na escola, ficou de recuperação. O transtorno é grande”, afirmou.

Dinorah Santana garante que a filha já mudou o nome de perfil do Instagram diversas vezes, porque era ameaçada. “Diziam que ela deveria passar pelo o que aquela mulher passou”, revelou. Ela também explicou que a adolescente já foi atacada fora do ambiente on-line e são constantes as provocações mesmo na rua. “Já ouviu diversas barbaridades.”