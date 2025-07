Fifa escolhe iraniano naturalizado australiano para apitar final do Mundial de Clubes nos EUA

A grande final do Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain e Chelsea acontece neste domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para apitar o confronto, a Fifa escolheu o árbitro Alireza Faghani, conhecido por atuar em decisões e partidas importantes.

QUEM É ALIREZA FAGHANI?

Faghani nasceu no Irã e, em 2019, se naturalizou australiano após mudar para o país com a família. A decisão ocorreu depois que o árbitro manifestou apoio aos protestos de Mahsa Amini, que pediam o fim do uso obrigatório do hijab e denunciavam a repressão do governo iraniano.

Em retaliação, a Federação Iraniana de Futebol retirou seu status de árbitro nacional em janeiro de 2023. Desde então, Faghani passou a representar oficialmente a arbitragem australiana em competições internacionais.

Árbitro da Fifa desde 2008, ele coleciona participações em alguns dos principais torneios do futebol mundial. Já apitou duas edições da Copa do Mundo, em 2018 e 2022, além de jogos na Copa das Confederações, Copa da Ásia e Jogos Olímpicos.

Na Olimpíada do Rio 2016, comandou a final do futebol masculino entre Brasil e Alemanha, vencida pela Seleção Brasileira nos pênaltis. Também esteve presente na Copa Intercontinental de Clubes em 2015, quando apitou a decisão entre Barcelona e River Plate.

Na Copa do Mundo de 2018, foi escalado para quatro partidas, incluindo a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia na fase de grupos. Também atuou na disputa do terceiro lugar entre Bélgica e Inglaterra.

No ano anterior, se envolveu em uma controvérsia na semifinal da Copa das Confederações da Rússia, entre Portugal e Chile, ao optar por não revisar um lance polêmico de pênalti a favor da seleção sul-americana.

No Mundial de Clubes deste ano, Faghani participou de duas partidas: o empate entre Al Ahly e Inter Miami, na abertura do torneio, e a semifinal entre Palmeiras e Chelsea.

Reconhecido por sua postura firme e decisões técnicas precisas, foi eleito Árbitro Asiático do Ano em 2016 e 2018. Com ampla bagagem em jogos decisivos, Faghani chega à final do Mundial como um dos nomes mais experientes da arbitragem internacional.