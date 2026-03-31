Fifa começará testes de nova regra de impedimento nesta semana; veja o que muda

A Canadian Premier League (CPL), em cooperação com a Fifa, será a estreante em teste de nova alternativa de checagem de impedimento em níveis profissionais. As novas regras se iniciam no dia 4 de abril junto com o começo da temporada 2026 do campeonato nacional.

Discussões feitas na 140ª Assembleia Geral do Internacional Football Association Board (IFAB) foram primordiais para a iniciativa, onde medidas mais abrangentes foram aprovadas, visando melhorar o ritmo das partidas e reduzir as paradas. Atualizações sobre tecnologias e testes com o impedimento foram apresentados na reunião.

Esse projeto-piloto irá testar o princípio da "luz do dia", mudança que promete favorecer a ofensividade da partida.

"Este é um projeto-piloto importante. Ao testarmos essa nova interpretação em uma competição profissional, podemos entender melhor seu impacto, inclusive em termos de melhoria da clareza e do fluxo do jogo, além de promover o jogo ofensivo. Aguardamos com expectativa a análise dos resultados da fase de testes. Agradecemos à Canadian Premier League e à Canadian Soccer Association por sua disposição em apoiar a FIFA neste projeto-piloto e por disponibilizarem sua competição", disse Arsène Wenger, chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA.

Nessa nova regra, um jogador atacante será considerado em posição legal se pelo menos uma parte do seu corpo, que possa ser usada para marcar o gol, estiver alinhada ou atrás do penúltimo defensor. O jogador só será considerado impedido se houver um espaço, ou a chamada "luz", entre ele e o defensor.

Dessa forma, os atacantes precisam estar completamente à frente do defensor para serem considerados impedidos. Assim, o teste visa restaurar uma maior vantagem para os atacantes e melhorar a continuidade das partidas.

Como parte do mesmo projeto-piloto, a CPL também vai implementar o Football Video Support (FVS), um sistema de replay acessível e econômico para os lances cruciais da arbitragem. Não serão usados árbitros de vídeo, não sendo verificados todos os lances da partida. Cabe aos treinadores a responsabilidade de solicitar, em um número limitado de vezes por partida, revisões de lances quando considerarem que houve um erro ou lances decisivos, como gols, pênaltis e cartões, sistema semelhante ao utilizado em outros esportes como no vôlei. Além disso, o quarto árbitro irá verificar cada gol em busca de infrações da equipe atacante durante a jogada.

Os treinadores deverão entregar um cartão ao quarto árbitro imediatamente após o incidente, para assim solicitar a revisão e evitar atrasos desnecessários.

O FVS não substitui o sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR), mas serve como um auxílio aos árbitros na tomada de decisões.