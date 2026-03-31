Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição

A ginasta russa Sofia Ilteriakova, de 15 anos, ganhou repercussão internacional após um gesto durante a etapa mais recente da Copa do Mundo de ginástica rítmica, encerrada na última segunda-feira (30). Medalhista de prata na prova do arco, a atleta virou de costas no pódio durante a execução do hino da Ucrânia.

A vencedora da disputa foi a ucraniana Taisiia Onofriichuk. No momento da cerimônia, enquanto o hino do país era tocado, Ilteriakova se posicionou de costas, atitude que rapidamente gerou repercussão.

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Atualmente, a ginasta compete sob a condição de Atleta Neutra Independente, status aplicado a esportistas russos por determinação do Comitê Olímpico Internacional, em meio às sanções impostas em decorrência da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia.

Futuro promissor

Apesar da repercussão do gesto na Copa do Mundo de ginástica rítmica, Sofia Ilteriakova segue sendo apontada como uma das grandes promessas da modalidade na Rússia. Nascida em 2010, a jovem treina em Moscou sob a orientação da técnica Natalia Glemba e da coreógrafa Ekaterina Sergeeva, já ostentando o título de Mestre do Esporte de Classe Internacional.

Em 2025, Sofia acumulou resultados expressivos: foi campeã do Campeonato Russo juvenil, conquistou os Jogos da Comunidade dos Estados Independentes (CIS) e venceu provas na Copa dos Atletas Mais Fortes da Rússia e Belarus.

Copa do Mundo de ginástica rítmica

O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco, em que Sofia ficou com a medalha de prata. A vitória foi da ucraniana Taisiia Onofriichuk, enquanto a italiana Sofia Raffaeli completou o pódio em terceiro lugar.

Além do arco, Onofriichuk dominou outras três provas da competição: fita, bola e individual geral, premiação que reconhece a ginasta mais completa em todos os aparelhos.

O Brasil teve representação na Bulgária com Geovanna Santos, a Jojô, que ficou em sexto lugar na final da fita, com pontuação de 26.550.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)