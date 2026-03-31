Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição

O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco

Gabrielle Borges
fonte

Ilteriakova se posicionou de costas, atitude que rapidamente gerou repercussão. (Reprodução)

A ginasta russa Sofia Ilteriakova, de 15 anos, ganhou repercussão internacional após um gesto durante a etapa mais recente da Copa do Mundo de ginástica rítmica, encerrada na última segunda-feira (30). Medalhista de prata na prova do arco, a atleta virou de costas no pódio durante a execução do hino da Ucrânia.

vencedora da disputa foi a ucraniana Taisiia Onofriichuk. No momento da cerimônia, enquanto o hino do país era tocado, Ilteriakova se posicionou de costas, atitude que rapidamente gerou repercussão.

VEJA MAIS

image Atleta russa vira as costas durante hino da Ucrânia em Copa de Ginástica Rítmica
Sofia Ilteriakova, competindo como Atleta Neutra Individual, ignorou o protocolo durante hino nacional da Ucrânia na Bulgária


image Isabelle Marciniak, campeã brasileira de ginástica rítmica, morre aos 18 anos vítima de câncer
Em 2023, a atleta foi campeã no trio adulto do Paranaense de conjuntos, uma das últimas conquistas dela


image Seleção de ginástica rítmica aposenta 'Evidências' e abraça Lady Gaga para 2026

Atualmente, a ginasta compete sob a condição de Atleta Neutra Independente, status aplicado a esportistas russos por determinação do Comitê Olímpico Internacional, em meio às sanções impostas em decorrência da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia.

Futuro promissor

Apesar da repercussão do gesto na Copa do Mundo de ginástica rítmica, Sofia Ilteriakova segue sendo apontada como uma das grandes promessas da modalidade na Rússia. Nascida em 2010, a jovem treina em Moscou sob a orientação da técnica Natalia Glemba e da coreógrafa Ekaterina Sergeeva, já ostentando o título de Mestre do Esporte de Classe Internacional.

Em 2025, Sofia acumulou resultados expressivos: foi campeã do Campeonato Russo juvenil, conquistou os Jogos da Comunidade dos Estados Independentes (CIS) e venceu provas na Copa dos Atletas Mais Fortes da Rússia e Belarus.

Copa do Mundo de ginástica rítmica

O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco, em que Sofia ficou com a medalha de prata. A vitória foi da ucraniana Taisiia Onofriichuk, enquanto a italiana Sofia Raffaeli completou o pódio em terceiro lugar.

Além do arco, Onofriichuk dominou outras três provas da competição: fita, bola e individual geral, premiação que reconhece a ginasta mais completa em todos os aparelhos.

O Brasil teve representação na Bulgária com Geovanna Santos, a Jojô, que ficou em sexto lugar na final da fita, com pontuação de 26.550.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

esportes

ginasta russa

copa do mundo de ginástica rítmica
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda