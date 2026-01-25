Fifa apresenta logomarca da Copa do Mundo Feminina 2027 em evento no Rio Estadão Conteúdo 25.01.26 12h52 A Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será disputada no Brasil, passou a ter uma logomarca oficial. A imagem foi revelada no fim da manhã deste domingo, num hotel na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A explicação técnica para o visual não foi detalhada no palco, mas apresenta o nome da competição em português com um "W" e um "M" por trás do troféu a ser disputado. As letras citadas podem representar as "mulheres" em português e em inglês: "women". A competição vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve presente e valorizou a realização da competição no Brasil. Será também a primeira vez que o evento vai acontecer na América do Sul. "O futebol feminino vai passar para um outro nível graças ao Brasil. E esta vai ser uma festa para o Brasil", exaltou o italiano. Além do presidente da Fifa, o evento contou com outros dirigentes da entidade, representantes de outras confederações e instituições, ex-jogadores e ex-jogadoras. Além do presidente da CBF, Samir Xaud; do ministro do esporte, André Fufuca; do técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias; e o da masculina, Carlo Ancelotti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo feminina Fifa seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (25/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Série A italiana e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste domingo 25.01.26 7h00