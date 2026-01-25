Capa Jornal Amazônia
Fifa apresenta logomarca da Copa do Mundo Feminina 2027 em evento no Rio

Estadão Conteúdo

A Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será disputada no Brasil, passou a ter uma logomarca oficial. A imagem foi revelada no fim da manhã deste domingo, num hotel na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A explicação técnica para o visual não foi detalhada no palco, mas apresenta o nome da competição em português com um "W" e um "M" por trás do troféu a ser disputado. As letras citadas podem representar as "mulheres" em português e em inglês: "women".

A competição vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve presente e valorizou a realização da competição no Brasil. Será também a primeira vez que o evento vai acontecer na América do Sul.

"O futebol feminino vai passar para um outro nível graças ao Brasil. E esta vai ser uma festa para o Brasil", exaltou o italiano.

Além do presidente da Fifa, o evento contou com outros dirigentes da entidade, representantes de outras confederações e instituições, ex-jogadores e ex-jogadoras. Além do presidente da CBF, Samir Xaud; do ministro do esporte, André Fufuca; do técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias; e o da masculina, Carlo Ancelotti.

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo feminina

Fifa

seleção brasileira
.
