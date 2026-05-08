FIA anuncia mudanças na divisão de potência dos motores da Fórmula 1 para temporada 2027 As equipes selaram um acordo para mudar a participação do motor na potência total dos carros Estadão Conteúdo 08.05.26 14h52 Imagem ilustrativa (Reprodução / Instagram @f1) A Fórmula 1 vai ter mudanças para a temporada 2027. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira que a divisão de potência do motor dos carros da categoria vai sofrer alterações. As equipes selaram um acordo para mudar a participação do motor na potência total dos carros. Diante deste novo cenário, a capacidade sairia dos atuais 50%-50% para 60% combustão interna e os 40% restantes elétrico. Uma reunião online, realizada na manhã desta sexta-feira, e programada pela entidade, contou com a presença dos mais variados integrantes do circo da F-1. Participaram do encontro os chefes de equipe, gestores da Fórmula 1 e representantes das cinco fornecedoras de motores da categoria: Ferrari, Ford, Honda, Audi e Mercedes. Assim, para 2027, a potência de motor de combustão interna aumentará em cerca de 50 KW de potência (chegando a 400KW). Esse acréscimo acontece graças a um aumento no fluxo de combustível. Já o sistema de recuperação de energia será reduzida na mesma proporção. Neste ano, com as mudanças nas regras , a potência da parte elétrica subiu para 350 kW. A parte de combustão, no entanto, caiu dos 550 para 400kW. Diante das alterações, a divisão passou a girar em torno de 53-47%, mas passou a ser tratada publicamente como 50-50% para facilitar a compreensão do público. Na reunião desta sexta também foram revisadas mudanças implementadas pela FIA nesta pausa forçada do mês de abril (que teve dois GPS cancelados por causa dos conflitos no Oriente Médio). Melhorar a segurança dos pilotos foi o grande objetivo dessas alterações. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Fia mudanças temporada 2027 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 amigo Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa 08.05.26 14h02