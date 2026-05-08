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FIA anuncia mudanças na divisão de potência dos motores da Fórmula 1 para temporada 2027

As equipes selaram um acordo para mudar a participação do motor na potência total dos carros

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução / Instagram @f1)

A Fórmula 1 vai ter mudanças para a temporada 2027. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira que a divisão de potência do motor dos carros da categoria vai sofrer alterações.

As equipes selaram um acordo para mudar a participação do motor na potência total dos carros. Diante deste novo cenário, a capacidade sairia dos atuais 50%-50% para 60% combustão interna e os 40% restantes elétrico.

Uma reunião online, realizada na manhã desta sexta-feira, e programada pela entidade, contou com a presença dos mais variados integrantes do circo da F-1. Participaram do encontro os chefes de equipe, gestores da Fórmula 1 e representantes das cinco fornecedoras de motores da categoria: Ferrari, Ford, Honda, Audi e Mercedes.

Assim, para 2027, a potência de motor de combustão interna aumentará em cerca de 50 KW de potência (chegando a 400KW). Esse acréscimo acontece graças a um aumento no fluxo de combustível. Já o sistema de recuperação de energia será reduzida na mesma proporção.

Neste ano, com as mudanças nas regras , a potência da parte elétrica subiu para 350 kW. A parte de combustão, no entanto, caiu dos 550 para 400kW. Diante das alterações, a divisão passou a girar em torno de 53-47%, mas passou a ser tratada publicamente como 50-50% para facilitar a compreensão do público.

Na reunião desta sexta também foram revisadas mudanças implementadas pela FIA nesta pausa forçada do mês de abril (que teve dois GPS cancelados por causa dos conflitos no Oriente Médio). Melhorar a segurança dos pilotos foi o grande objetivo dessas alterações.

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Fórmula 1

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