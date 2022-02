Ferroviário x Maracanã: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/02) pelo Cearense

Os times do Ferroviário e Maracanã disputam nesta terça-feira (08/02), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Cearense 2022. A partida está programada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Elzir Cabral, no Ceará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Ferroviário x Maracanã?

A partida Ferroviário x Maracanã pode ser assistida pelo canal no Youtube da Federação Cearense de Futebol (TV FCF)

Como Ferroviário x Maracanã chegam para o jogo?

O Ferroviário está invicto no competição e na vice-liderança com 20 pontos. Já o Maracanã, é o 3º colocado com 14 pontos.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Maracanã

Campeonato Cearense

Local: Estádio Elzir Cabral, no Ceará

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2022, 15h30

Árbitro: Júnior Rodrigues

Assistentes: Cleberson Leite e Ana Carolina Souza

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ferroviário: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer; Éder Lima, Robson Alemão, Emerson Souza, Valderrama, Mauri; Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi. TÉCNICO: Paulinho Kobayashi

Maracanã: Luiz Carlos, Gustavo, Guilherme, Lucas Gomes, Fabinho, Dindê, Dedê, Paulinho Cearense, Nael, Índio Potiguar e Dudu Itapajé. Técnico: Júnior Cearense. TÉCNICO: Júnior Cearense

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)