Fernando Sarney convoca novas eleições na CBF após destituição de Ednaldo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio do interventor Fernando Sarney, entrou com uma petição na noite desta quinta-feira determinando a convocação em caráter de urgência de novas eleições para os cargos diretivos da CBF.

O TJRJ proferiu decisão na Ação Civil Pública que determinou o afastamento imediato do atual presidente Ednaldo Rodrigues do cargo de mandatário da entidade que comanda o futebol nacional.

"Informo que já assinei o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de presidente da CBF - "Quadriênio 2025-2029 será convocada o mais rápido possível. As datas, os procedimentos e demais informações do processo eleitoral serão divulgados com a máxima brevidade", disse em comunicado, Fernando Sarney.

Responsável por assumir a CBF, Sarney foi nomeado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Gabriel de Oliveira Zeferino, como o presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele assume o posto como interventor após o afastamento de Ednaldo Rodrigues.

Sarney está na CBF desde 1998. Ele entrou na entidade como diretor de Relações Governamentais. Ganhou destaque por sua habilidade diplomática e, em 2015, assumiu uma cadeira no Comitê Executivo da Fifa, indicado por Marco Polo Del Nero, que havia renunciado ao posto.

O mandato de Ednaldo terminaria no fim deste ano. Na gestão, o corpo de vice-presidentes era composto por Antonio Aquino, presidente da Federação do Acre, morto em abril; Hélio Cury (ex-Federação Paranaense), Francisco Novelletto (ex-Federação Gaúcha), Fernando Sarney, Marcus Vicente (ex-Federação do Espírito Santo), Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista) e Roberto Góes (licenciado da Federação Amapaense).