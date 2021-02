Fernando Alonso sofre acidente de bicicleta, mas passa bem, diz equipe de F-1

O espanhol Fernando Alonso foi atropelado por um carro nesta quinta-feira quando pedalava nos arredores da cidade de Lugano, na Suíça. Consciente, o piloto foi encaminhado ao hospital para realizar exames. De acordo com a equipe Alpine, pela qual voltará a competir na Fórmula 1 neste ano, o atleta "está bem".

"A equipe Alpine pode confirmar que Fernando Alonso se envolveu em um acidente de carro enquanto andava de bicicleta na Suíça. Fernando está consciente e bem. E está à espera de novos exames médicos, amanhã (sexta-feira) pela manhã", informou o time, que se chamava Renault até o ano passado, em comunicado.

A equipe não revelou maiores detalhes sobre o acidente, mas prometeu atualizar a situação do piloto somente na sexta-feira. "A escuderia Alpine F-1 não fará novas manifestações no momento." De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", há suspeita de fratura.

Se houver fratura, Alonso correrá o risco de perder a pré-temporada da F-1 justamente no ano do seu retorno à categoria, após duas temporadas de ausência. A pré-temporada será realizada no Bahrein entre os dias 12 e 14 de março, daqui a um mês. O campeonato terá início no mesmo local, no dia 28 do mesmo mês.

Bicampeão da F-1, o piloto de 39 anos é praticante amador no ciclismo. Ele está acostumado a se preparar para as temporadas da F-1 em longos treinos de bicicleta. Era o que ele fazia na Suíça, em preparação para o Mundial deste ano, quando foi atingido por um carro.