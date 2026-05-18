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Fermin López vai passar por cirurgia após fratura no dedo do pé e desfalca Espanha na Copa

Após passar por exames médicos de imagem nesta segunda-feira, o Barcelona informou que o meio-campista de 23 anos fraturou o osso do dedinho sentido calcanhar

Estadão Conteúdo
fonte

Fermin López (Instagram @fermin)

O técnico Luis de la Fuente recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira. A pancada no pé direito sofrida por Fermín López no jogo com o Betis, domingo, por La Liga, foi mais grave que o imaginado e o jovem do Barcelona vai precisar passar por cirurgia e desfalcará a Espanha na Copa do Mundo.

Após passar por exames médicos de imagem nesta segunda-feira, o Barcelona informou que o meio-campista de 23 anos fraturou o quinto metatarso, osso do dedinho sentido calcanhar, com necessidade de processo cirúrgico.

"Comunicado médico: o jogador do primeiro time Fermín López sofreu durante a partida de ontem uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O jogador será submetido a tratamento cirúrgico", informou o Barcelona.

O tempo de recuperação para este tipo de lesão vai entre quatro e oito semanas, o que impossibilitaria Fermín López de disputar os jogos da primeira fase. A Espanha encara Cabo Verde (dia 15 de junho), Arábia Saudita (21) e Uruguai (26), mesmo com reabilitação em tempo recorde.

Fermín López era apontado como um 12º jogador da poderosa esquadra espanhola, começando muitas vezes como titular da seleção apontada as principais candidatas ao título nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México. Segundo a imprensa do país, De la Fuente deve chamar Fornals, do Bétis.

O meia do Barcelona foi campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024, no qual se destacou pela força ofensiva e a tranquilidade por romper barreiras e chegar com facilidade ao ataque, anotando incríveis seis gols. O meia acabou de ganhar La Liga com o clube catalão e vivia grande fase.

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