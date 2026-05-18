Fermin López vai passar por cirurgia após fratura no dedo do pé e desfalca Espanha na Copa Após passar por exames médicos de imagem nesta segunda-feira, o Barcelona informou que o meio-campista de 23 anos fraturou o osso do dedinho sentido calcanhar Estadão Conteúdo 18.05.26 15h22 Fermin López (Instagram @fermin) O técnico Luis de la Fuente recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira. A pancada no pé direito sofrida por Fermín López no jogo com o Betis, domingo, por La Liga, foi mais grave que o imaginado e o jovem do Barcelona vai precisar passar por cirurgia e desfalcará a Espanha na Copa do Mundo. Após passar por exames médicos de imagem nesta segunda-feira, o Barcelona informou que o meio-campista de 23 anos fraturou o quinto metatarso, osso do dedinho sentido calcanhar, com necessidade de processo cirúrgico. "Comunicado médico: o jogador do primeiro time Fermín López sofreu durante a partida de ontem uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O jogador será submetido a tratamento cirúrgico", informou o Barcelona. O tempo de recuperação para este tipo de lesão vai entre quatro e oito semanas, o que impossibilitaria Fermín López de disputar os jogos da primeira fase. A Espanha encara Cabo Verde (dia 15 de junho), Arábia Saudita (21) e Uruguai (26), mesmo com reabilitação em tempo recorde. Fermín López era apontado como um 12º jogador da poderosa esquadra espanhola, começando muitas vezes como titular da seleção apontada as principais candidatas ao título nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México. Segundo a imprensa do país, De la Fuente deve chamar Fornals, do Bétis. O meia do Barcelona foi campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024, no qual se destacou pela força ofensiva e a tranquilidade por romper barreiras e chegar com facilidade ao ataque, anotando incríveis seis gols. O meia acabou de ganhar La Liga com o clube catalão e vivia grande fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção espanhola Fermín López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57