Felipe Melo tem fratura no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia

O Palmeiras confirmou na manhã desta segunda-feira (9) que Felipe Melo sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e ficará fora por até quatro meses, com chance de perder o restante da temporada.

Felipe torceu o tornozelo esquerdo, aos 34 minutos do segundo tempo, em um lance no qual o jogador do Vasco caiu sobre o seu pé. O capitão deixou o gramado carregado e o clube estava pessimista em relação a gravidade.

O capitão é mais uma baixa para Abel Ferreira, uma vez que o comandante português não contará com Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña, convocados para as respectivas seleções nas Eliminatórias, além de Wesley, com uma lesão no joelho.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (11), contra o Ceará no Allianz Parque pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 16h30 (horário de Brasília).

Felipe chegou ao Verdão em 2017, tem 170 jogos, 12 gols, um título nacional e um estadual com a camisa do Palmeiras.