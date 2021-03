Felipe Melo elogia atuação de jovens do Palmeiras na final e dedica vitória a Luan: ‘Expulsão foi acidente’

O Palmeiras se aproximou do tetracampeonato da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio em Porto Alegre, em jogo válido pela ida da final, no último domingo (28), por 1 a 0. Na tarde desta terça-feira (2), o Verdão divulgou, em seu canal do YouTube, um vídeo expondo os bastidores da preparação para o duelo.

>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do Brasil

O material mostra a chegada dos atletas à Arena Grêmio e o que ocorreu no vestiário palestrino, como trabalhos de aquecimento e a preleção do treinador Abel Ferreira.

– O Edu (Dracena) estava a me perguntar agora mesmo: “você ainda tem vontade de jogar?”, e eu disse: “de que adianta?”. O meu tempo já passou, não tenho mais essa oportunidade. Aproveitem esta oportunidade e lembrem-se, o primeiro adversário está dentro de nós. Com confiança, coragem e o vosso talento, podemos competir com nosso adversário. Sejam a vossa melhor versão, joguem como equipe. Foco na tarefa. Avanti, Palestra! – afirmou o português antes da partida.

Após o confronto, alguns atletas celebraram, com pé no chão, o resultado positivo e a boa atuação da equipe. O capitão do Alviverde, Felipe Melo, foi um destes.

– Hoje, fomos a defesa que ninguém passa, mas não só o meio campo defensivo e a zaga: todos. Os meninos (da base) que entraram no segundo tempo deram conta do recado, fizeram a função deles. A gente agradece a Deus, que capacitou cada um de nós. A gente tá com fome de fazer história. Se Deus quiser, com esse título, vamos entrar de vez na história. Essa vitória vai para todos os palmeirenses, para a nossa família e, sobretudo, para o nosso companheiro Luan, que tá no dia-a-dia e, infelizmente, teve esse acidente, no qual ele foi expulso - comentou, referindo-se ao lance da expulsão do camisa 13 devido a uma cotovelada em Diego Souza.

Com a vitória, o Verdão precisa apenas de um empate para conquistar a Copa do Brasil pela quarta vez na história. O jogo decisivo será no próximo domingo (7), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque.