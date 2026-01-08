Capa Jornal Amazônia
Felipe Giaffone e Christian Fittipaldi são contratados pelo SporTV para transmissões da F-1

Estadão Conteúdo

O SporTV anunciou, nesta quinta-feira, 8, a contratação de dois novos comentaristas para as transmissões da Fórmula 1 em 2026. Felipe Giaffone e Christian Fittipaldi farão parte da cobertura do canal da TV fechada.

Ao longo da temporada da categoria, a Globo transmitirá 15 corridas em TV aberta, incluindo o GP de São Paulo, em Interlagos, que acontecerá no final de semana dos dias 7 e 8 de novembro.

Estas e as demais corridas serão transmitidas no SporTV. O canal, inclusive, cobrirá por completo o final de semana, com transmissões ao vivo dos treinos livres, dos classificatórios e das corridas sprint.

Felipe Giaffone retorna ao canal depois de atuar como comentarista na Band nas transmissões da F-1 nos últimos anos. Com experiência nas pistas, ele também é piloto na Copa Truck, sendo o atual campeão da Super Truck Pro.

Christian Fittipaldi, por sua vez, esteve presente na disputa da principal categoria do automobilismo entre 1992 e 1994. Ele é sobrinho de Emerson Fittipaldi, bicampeão em 1972 e 1974.

A Fórmula 1 volta à ativa neste mês de janeiro, com testes privados acontecendo em Barcelona entre os dias 26 e 30. Outros dois períodos de treinamento estão reservados para o Bahrein: entre 11 e 13 de fevereiro e 18 e 20 do mesmo mês. A temporada começa oficialmente no GP da Austrália, no dia 8 de março.

.
