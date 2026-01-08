Felipe Giaffone e Christian Fittipaldi são contratados pelo SporTV para transmissões da F-1 Estadão Conteúdo 08.01.26 19h43 O SporTV anunciou, nesta quinta-feira, 8, a contratação de dois novos comentaristas para as transmissões da Fórmula 1 em 2026. Felipe Giaffone e Christian Fittipaldi farão parte da cobertura do canal da TV fechada. Ao longo da temporada da categoria, a Globo transmitirá 15 corridas em TV aberta, incluindo o GP de São Paulo, em Interlagos, que acontecerá no final de semana dos dias 7 e 8 de novembro. Estas e as demais corridas serão transmitidas no SporTV. O canal, inclusive, cobrirá por completo o final de semana, com transmissões ao vivo dos treinos livres, dos classificatórios e das corridas sprint. Felipe Giaffone retorna ao canal depois de atuar como comentarista na Band nas transmissões da F-1 nos últimos anos. Com experiência nas pistas, ele também é piloto na Copa Truck, sendo o atual campeão da Super Truck Pro. Christian Fittipaldi, por sua vez, esteve presente na disputa da principal categoria do automobilismo entre 1992 e 1994. Ele é sobrinho de Emerson Fittipaldi, bicampeão em 1972 e 1974. A Fórmula 1 volta à ativa neste mês de janeiro, com testes privados acontecendo em Barcelona entre os dias 26 e 30. Outros dois períodos de treinamento estão reservados para o Bahrein: entre 11 e 13 de fevereiro e 18 e 20 do mesmo mês. A temporada começa oficialmente no GP da Austrália, no dia 8 de março. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 SporTV Felipe Giaffone Christian Fittipaldi comentaristas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10