Felipão assume Cruzeiro nesta segunda-feira para buscar reação

O primeiro dia de trabalho de Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro será nesta segunda-feira, 19 de outubro. O treinador, anunciado na última quinta-feira, 15, já havia falado com o elenco por videoconferência, mas o contato ao vivo ainda não ocorreu. Scolari vai se encontrar com a delegação celeste em Curitiba, local das atividades antes do duelo de terça-feira, 20, contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, pela pela 17ª rodada da Série B. Será a reestreia do técnico após 19 anos longe da Raposa. Luiz Felipe Scolari terá ao seu lado no dia a dia do Cruzeiro, os auxiliares técnicos Paulo Turra e Carlos Pracidelli e o preparador físico Anselmo Sbragia.

O técnico fechou contrato até o fim de 2022 e terá a dura missão de tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento da Série B, onde ocupa a 19ª colocação, com apenas 13 pontos em 16 jogos. - O Cruzeiro é grande, e nós todos (temos) o plano de recuperação, de uma construção de um novo Cruzeiro. É muito interessante e nós vamos trabalhar juntos para que esse plano de reconstrução seja estabelecido como foi firmemente pela direção e seguido com conceitos, situação de trabalho. Então, acredito que não seja uma situação de série B. O Cruzeiro no momento é Série B, mas não ficará na Série B. O Cruzeiro é grande, será grande novamente e continua grande. Apenas o momento atual é um pouco diferente, e nós vamos trabalhar para mudar-disse Felipão. Outra missão de Scolari é manter as chances de acesso da Raposa, para não passar o centenário, que será comemorado em 2021, na segunda divisão nacional.