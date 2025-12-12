Fãs acusam Fifa de 'traição' e falam em 'extorsão' após promessa de ingressos baratos na Copa Estadão Conteúdo 12.12.25 11h18 Torcedores estão acusando a Fifa de "traição" após a divulgação atualizada na quinta-feira, 11, dos preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. A entidade máxima do futebol destina 8% dos bilhetes para as federações nacionais, para que estas comercializem as entradas com os torcedores mais fiéis. Os preços dos tíquetes para o torneio sofreram uma atualização após o sorteio dos grupos do Mundial, na última sexta-feira. Uma lista divulgada pela Federação Alemã de Futebol mostrou que os preços variam entre R$ 976 e R$ 3.796 para diferentes partidas da fase de grupos. O menor valor para a grande final é de R$ 22 mil e o maior é de R$ 47 mil. Os valores dos ingressos para a fase de grupos são bem diferentes dos prometidos pela Fifa, que chegou a dizer que entradas estariam disponíveis por R$ 325. O objetivo de dirigentes de futebol dos Estados Unidos, quando o país se candidatou para receber o Mundial, era oferecer alguns ingressos na casa de R$ 113 na fase inicial da competição. A organização de torcedores "Football Supporters Europe" (FSE) descreveu os preços divulgados pela Fifa como "extorsivos". Fãs pagariam até R$ 44 mil para acompanhar todas as partidas nos estádios, por meio da cota de associação de membros participantes. Essa cota já oferece preços fixos. Os valores seriam cinco vezes maiores em relação aos valores pagos pelos torcedores na Copa do Catar, em 2022. "É uma traição monumental à tradição da Copa do Mundo, ignorando a contribuição dos torcedores para o espetáculo", disse a FSE em comunicado. A entidade ainda afirmou que, ao invés de adotar um preço padrão para os ingressos dos jogos da fase de grupos, a Fifa teria baseado os valores "seguindo critérios vagos, como a atratividade percebida da partida". "Pedimos à Fifa que suspenda imediatamente a venda de ingressos, que consulte todas as partes envolvidas e que revise os preços", prosseguiu a organização. A entidade ainda pediu à Fifa para analisar "a distribuição de ingressos por categoria até que seja encontrada uma solução que respeite a tradição, a universalidade e a importância cultural da Copa do Mundo". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26