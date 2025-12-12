Fãs acusam Fifa de 'traição' e falam em 'extorsão' após promessa de ingressos baratos na Copa

Torcedores estão acusando a Fifa de "traição" após a divulgação atualizada na quinta-feira, 11, dos preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem.

A entidade máxima do futebol destina 8% dos bilhetes para as federações nacionais, para que estas comercializem as entradas com os torcedores mais fiéis. Os preços dos tíquetes para o torneio sofreram uma atualização após o sorteio dos grupos do Mundial, na última sexta-feira.

Uma lista divulgada pela Federação Alemã de Futebol mostrou que os preços variam entre R$ 976 e R$ 3.796 para diferentes partidas da fase de grupos. O menor valor para a grande final é de R$ 22 mil e o maior é de R$ 47 mil.

Os valores dos ingressos para a fase de grupos são bem diferentes dos prometidos pela Fifa, que chegou a dizer que entradas estariam disponíveis por R$ 325. O objetivo de dirigentes de futebol dos Estados Unidos, quando o país se candidatou para receber o Mundial, era oferecer alguns ingressos na casa de R$ 113 na fase inicial da competição.

A organização de torcedores "Football Supporters Europe" (FSE) descreveu os preços divulgados pela Fifa como "extorsivos".

Fãs pagariam até R$ 44 mil para acompanhar todas as partidas nos estádios, por meio da cota de associação de membros participantes. Essa cota já oferece preços fixos. Os valores seriam cinco vezes maiores em relação aos valores pagos pelos torcedores na Copa do Catar, em 2022.

"É uma traição monumental à tradição da Copa do Mundo, ignorando a contribuição dos torcedores para o espetáculo", disse a FSE em comunicado.

A entidade ainda afirmou que, ao invés de adotar um preço padrão para os ingressos dos jogos da fase de grupos, a Fifa teria baseado os valores "seguindo critérios vagos, como a atratividade percebida da partida".

"Pedimos à Fifa que suspenda imediatamente a venda de ingressos, que consulte todas as partes envolvidas e que revise os preços", prosseguiu a organização.

A entidade ainda pediu à Fifa para analisar "a distribuição de ingressos por categoria até que seja encontrada uma solução que respeite a tradição, a universalidade e a importância cultural da Copa do Mundo".