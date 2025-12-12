Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fãs acusam Fifa de 'traição' e falam em 'extorsão' após promessa de ingressos baratos na Copa

Estadão Conteúdo

Torcedores estão acusando a Fifa de "traição" após a divulgação atualizada na quinta-feira, 11, dos preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem.

A entidade máxima do futebol destina 8% dos bilhetes para as federações nacionais, para que estas comercializem as entradas com os torcedores mais fiéis. Os preços dos tíquetes para o torneio sofreram uma atualização após o sorteio dos grupos do Mundial, na última sexta-feira.

Uma lista divulgada pela Federação Alemã de Futebol mostrou que os preços variam entre R$ 976 e R$ 3.796 para diferentes partidas da fase de grupos. O menor valor para a grande final é de R$ 22 mil e o maior é de R$ 47 mil.

Os valores dos ingressos para a fase de grupos são bem diferentes dos prometidos pela Fifa, que chegou a dizer que entradas estariam disponíveis por R$ 325. O objetivo de dirigentes de futebol dos Estados Unidos, quando o país se candidatou para receber o Mundial, era oferecer alguns ingressos na casa de R$ 113 na fase inicial da competição.

A organização de torcedores "Football Supporters Europe" (FSE) descreveu os preços divulgados pela Fifa como "extorsivos".

Fãs pagariam até R$ 44 mil para acompanhar todas as partidas nos estádios, por meio da cota de associação de membros participantes. Essa cota já oferece preços fixos. Os valores seriam cinco vezes maiores em relação aos valores pagos pelos torcedores na Copa do Catar, em 2022.

"É uma traição monumental à tradição da Copa do Mundo, ignorando a contribuição dos torcedores para o espetáculo", disse a FSE em comunicado.

A entidade ainda afirmou que, ao invés de adotar um preço padrão para os ingressos dos jogos da fase de grupos, a Fifa teria baseado os valores "seguindo critérios vagos, como a atratividade percebida da partida".

"Pedimos à Fifa que suspenda imediatamente a venda de ingressos, que consulte todas as partes envolvidas e que revise os preços", prosseguiu a organização.

A entidade ainda pediu à Fifa para analisar "a distribuição de ingressos por categoria até que seja encontrada uma solução que respeite a tradição, a universalidade e a importância cultural da Copa do Mundo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

ingressos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h48

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda