Falta só o anúncio: Felipão deve reestrear pelo Grêmio no Grenal

Segundo informação do portal 'ge', Grêmio e Luiz Felipe Scolari estão devidamente acertados no aspecto verbal para que o técnico atualmente com 72 anos de idade dê início a mais uma passagem pelo clube que esteve como treinador pela última vez entre julho de 2014 e maio de 2015.

Tamanho seria o avanço das tratativas que o técnico estaria se encaminhando para a cidade de Porto Alegre depois de cancelar sua viagem inicialmente prevista para Portugal visando cumprir os trâmites burocráticos em contrato com duração até o fim de 2022 e já iniciar o trabalho com o plantel na próxima sexta-feira (9).

Assim, a ideia é fazer com que Scolari esteja no banco de reservas do Grêmio no seu jogo 371 pelo clube já no próximo sábado (10) e em um confronto bastante icônico: o clássico diante do Internacional, às 16h30 (de Brasília) na Arena pela 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o aspecto formal não se concretiza, a equipe será comandada por Thiago Gomes nesta quarta-feira (7) onde a equipe busca sua primeira vitória no Brasileirão frente ao Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo marcado para as 19h.