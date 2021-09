Fake news! Esposa de Landu desmente suposta morte do ex-atacante do Remo

Um áudio disparado em grupos de mensagens na manhã desta terça-feira (21), de que o ex-jogador do Remo e do Vasco, Landu, teria sido assassinado, pegou todo mundo de surpresa. Porém o ídolo do Leão está bem, em casa, após retorno da cidade de Gurupá (PA), onde estava jogando pela Seleção do munícipio. A informação foi confirmada ao O Liberal pela esposa de Landu, Roberta Martins.

“Isso é mentira. Ele está bem, estava viajando, mas já chegou. Tem gente que não tem o que fazer”, disse Roberta.

Landu é paraense e atualmente está com 43 anos. Encerrou a carreira em 2015 pelo Vênus, teve passagens também pelo Ananindeua, Abaeté, Tuna Luso, Itumbiara-GO, Santa Cruz-PE e Vasco da Gama-RJ. Pelo Remo, em 2005, 2006 e 2007 marcou os azulinos, principalmente em 2005, ano em que o jogador conquistou o título Brasileiro da Série C, sendo um dos destaques da equipe comandada por Roberval Davino.

O atacante irreverente também se destacou em 2006 e 2007, primeiro formando dupla com Zé Soares e Isaias, depois com Fábio Oliveira, sendo um “garçom” azulino, na Série B. Atualmente Landu joga pelada, trabalha em uma escolinha com jovens e crianças, além de ter um canal de vídeos chamado “Landu tá on”.

O ex-jogador e amigo de Landu, Maruinho Belém, que também conquistou a Série C pelo Remo, lamentou que esse tipo de áudio seja feito.

“É preciso ter cuidado quando se divulga um áudio desse jeito. É necessário ter certeza na hora de repassar essas informações, ainda mais no meio do futebol, que existem vários jogadores que recebem apelidos, de ex-atletas pelas suas características”, criticou o ex-jogador em contato com O Liberal.