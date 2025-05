Facundo Torres usa Brasileiro e Libertadores como espelho para Palmeiras mirar Copa do Brasil

Os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, e a liderança isolada com quatro pontos de folga para o segundo colocado no Brasileiro, colocam o Palmeiras em uma posição confortável na temporada até aqui. E é apoiado nesse rendimento que o atacante Facundo Torres se baseia para o time seguir nessa trilha de vitórias agora mirando a Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira, diante do Ceará, no Allianz Parque, o time do técnico Abel Ferreira define o seu futuro no torneio eliminatório. E para o objetivo da classificação às oitavas de final se concretizar, Torres quer que a equipe mude o foco rapidamente.

"Temos que virar a chave rápido. Jogar a Libertadores quando tem de jogar e no Brasileirão também estamos em um bom momento. Agora é a vez da Copa do Brasil e precisamos fazer o mesmo", afirmou o jogador.

O uruguaio cobrou seriedade do grupo palmeirense no treino desta terça-feira, que foi realizado na Academia de Futebol. O elenco foi a campo e fez atividades técnicas com objetivos específicos.

"O Ceará tem uma equipe muito forte. Sentimos isso no jogo de ida (pela terceira fase da competição) e precisamos ter muita concentração", declarou o atacante ao citar o adversário.

Neste cenário, a situação da equipe é confortável. Após superar o Ceará por 1 a 0 no Castelão, o Palmeiras se garante com um empate sob o apoio de sua torcida. Para este confronto decisivo, o atacante Paulinho, ausente dos últimos dois jogos, participou de uma parte do treino e tem chances de ser relacionado.