Facebook não renova com Liga dos Campeões e Libertadores e deixará de transmitir partidas

O Facebook não renovou seu contrato com a UEFA e com A CONMEBOL pelos direito de transmissão de partidas da Liga dos Campeões e da Libertadores online no Brasil. A rede-social, no entanto, continuará passando os jogos dos campeonatos até o final de 2022, quando se encerrará o acordo com as instituições.

> Confira a tabela atualizada da Liga dos Campeões e simules os resultados

De acordo com o comunicado assinado pelo diretor de parcerias esportivas do Facebook, Leo Lenz Cesar, a rede-social afirmou que mudará o foco dos investimentos em esportes de agora em diante. A ideia é investir em engajamento das páginas dos clubes, de produtores de conteúdo esportivo e na plataforma paga de transmissões ao vivo, uma espécie de Pay-per-view criado recentemente pelo. site.

- Apesar dos resultados do nosso conteúdo esportivo ao vivo, não planejamos estender nossos atuais acordos de grandes direitos de transmissão. Continuamos comprometidos em trabalhar de perto com os nossos parceiros da UEFA e da CONMEBOL para entregar excelentes experiências aos fãs e marcas até ao final da atual temporada da Liga dos Campeões e da Libertadores em 2022 - disse o comunicado.

- á ainda muito mais que pode ser feito por criadores de conteúdo, clubes, ligas e emissoras para alcançar novas audiências e criar oportunidades de negócios a partir de fontes de receita no Facebook, de eventos online pagos a assinaturas de fãs, venda de produtos, parcerias de conteúdo de marca e anúncios em vídeo - concluiu o diretor.

O Facebook passou a transmitir partidas da Libertadores e da Liga dos Campeões em 2018. A última final da disputa europeia, entre Bayern de Munique e PSG, também bateu o recorde como partida de futebol mais assistida da história da plataforma.