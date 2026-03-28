Fórmula 1: Verstappen critica carro e revela 'grandes problemas' na Red Bull

O piloto holandês Max Verstappen expressou seu desânimo com as mudanças na Fórmula 1, que tornaram o carro da Red Bull instável nesta temporada. Após dois GPs e uma corrida sprint sem pontuar, o tetracampeão do mundo criticou o desempenho do veículo, especialmente após um 11º lugar em Suzuka, no Japão.

Verstappen não conseguiu classificação para o Q3 no GP do Japão. Seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, registrou um tempo mais de um segundo melhor, garantindo o oitavo lugar no grid, à frente do próprio holandês.

O resultado de Hadjar o posicionou atrás das equipes Mercedes, McLaren e Ferrari, e também do carro da Alpine de Pierre Gasly. Verstappen, por sua vez, ficou de fora das últimas fases da classificação.

Verstappen detalha instabilidade do carro

Cabisbaixo após o Q2, Max Verstappen não escondeu sua insatisfação. "É, não foi bom", afirmou o piloto. Ele mencionou que a equipe acreditava ter melhorado no TL3, mas a classificação se mostrou novamente difícil.

O holandês detalhou o mau desempenho na pista: "O carro derrapa bastante, mas ao mesmo tempo não rotaciona no meio da curva em todos os momentos, o que torna o equilíbrio bem complicado. Não é o ideal por aqui", disparou Verstappen.

Questionado sobre possíveis avanços com testes de novas configurações, ele destacou que os novos regulamentos deste ano trouxeram problemas maiores do que os enfrentados anteriormente. "Sim, mas acho que temos problemas maiores do que os do ano passado. Algumas partes do carro não estão funcionando como gostaríamos", concluiu o piloto da Red Bull.