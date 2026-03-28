Fórmula 1: Verstappen critica carro e revela 'grandes problemas' na Red Bull Após 11º lugar no GP do Japão, piloto da Red Bull afirma que veículo 'derrapa bastante' e não rotaciona no meio da curva, afetando equilíbrio Estadão Conteúdo 28.03.26 9h12 Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1) O piloto holandês Max Verstappen expressou seu desânimo com as mudanças na Fórmula 1, que tornaram o carro da Red Bull instável nesta temporada. Após dois GPs e uma corrida sprint sem pontuar, o tetracampeão do mundo criticou o desempenho do veículo, especialmente após um 11º lugar em Suzuka, no Japão. Verstappen não conseguiu classificação para o Q3 no GP do Japão. Seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, registrou um tempo mais de um segundo melhor, garantindo o oitavo lugar no grid, à frente do próprio holandês. O resultado de Hadjar o posicionou atrás das equipes Mercedes, McLaren e Ferrari, e também do carro da Alpine de Pierre Gasly. Verstappen, por sua vez, ficou de fora das últimas fases da classificação. Verstappen detalha instabilidade do carro Cabisbaixo após o Q2, Max Verstappen não escondeu sua insatisfação. "É, não foi bom", afirmou o piloto. Ele mencionou que a equipe acreditava ter melhorado no TL3, mas a classificação se mostrou novamente difícil. O holandês detalhou o mau desempenho na pista: "O carro derrapa bastante, mas ao mesmo tempo não rotaciona no meio da curva em todos os momentos, o que torna o equilíbrio bem complicado. Não é o ideal por aqui", disparou Verstappen. Questionado sobre possíveis avanços com testes de novas configurações, ele destacou que os novos regulamentos deste ano trouxeram problemas maiores do que os enfrentados anteriormente. "Sim, mas acho que temos problemas maiores do que os do ano passado. Algumas partes do carro não estão funcionando como gostaríamos", concluiu o piloto da Red Bull. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula GP de Suzuka Red Bull Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 AMISTOSO Argentina constrói vitória com Messi no banco e vê craque apagado na vitória sobre Mauritânia O próximo amistoso será contra a Zâmbia, completando a agenda desta Data Fifa. A partida, que deve ser a última de Messi com a Argentina em seu país, será na terça-feira. 27.03.26 22h42