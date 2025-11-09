Capa Jornal Amazônia
F1: Norris e Antonelli dominam Interlagos enquanto Verstappen, Hamilton e Bortoleto sofrem

Estadão Conteúdo

As atividades que antecederam a prova principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 evidenciaram a boa fase que vive Lando Norris que o coloca como favorito à conquista do Mundial de Pilotos. Neste domingo, o britânico da McLaren terá vantagem na largada sobre seu companheiro de equipe e principal concorrente, Oscar Piastri, e tampouco vai enxergar no retrovisor Max Verstappen, que parte da 16ª colocação.

"Acho que o domingo nos trará um grande desafio. Temos de ver como estará o tempo novamente, mas até agora este fim de semana tem sido tranquilo. Então, espero que não estraguem tudo", disse Norris. Para a paz do piloto, a previsão é de céu encoberto, mas com baixo risco de chuva durante a prova.

Na classificação do campeonato, o líder Norris tem 365 pontos, nove a mais que Piastri, segundo colocado. Verstappen é o terceiro, com 326. A prova deste domingo (cuja largada está prevista para 14h) dará 25 pontos para o vencedor. Depois do GP de São Paulo, restarão mais três etapas na temporada: Las Vegas (dia 23), Catar (dia 30) e Abu Dabi (7 de dezembro).

O Mundial de Construtores já tem um campeão: a McLaren. No entanto, a disputa pelo segundo lugar é bastante intensa. Mercedes, Ferrari e Red Bull estão no páreo, mas os alemães se mostram mais promissores em Interlagos.

O fim de semana em Interlagos tem destacado duas figuras, especialmente, em nível de desempenho: Norris e Andrea Kimi Antonelli. O italiano tem somente 19 anos e é o mais jovem do grid de largada. Sobre ele foi depositada larga esperança - e também pressão - ao substituir o heptacampeão Lewis Hamilton, na Mercedes.

A temporada de Antonelli tem mais baixos do que altos. Alvo de críticas recorrentes, conseguiu sustentar seu lugar na Mercedes para o próximo ano e, no circuito paulistano, encontrou atalhos que o fizeram brilhar. Sua melhor posição em uma corrida em 2025 foi o terceiro lugar no GP do Canadá, mas, em São Paulo, parte da segunda posição e mostrou, na corrida sprint, que consegue até levar perigo para Norris, o pole.

"Espero que possamos ter um ritmo forte e pressioná-los e, com sorte, lutar pela vitória. Lando tem largado muito bem ultimamente, então precisamos de algo excepcional. Mas, da minha parte, vou tentar fazer uma largada normal, sem forçar muito, e pelo menos manter a posição. Depois veremos o que acontece", afirmou o italiano.

GP DESASTROSO PARA VERSTAPPEN, HAMILTON E BORTOLETO ATÉ AQUI Campeão nos últimos quatro anos, Verstappen era dado como carta fora do baralho na luta pelo título antes das férias no verão europeu. Mas o holandês esboçou uma reação, com vitórias e poles, que o recolocou na briga. A prova na Cidade do México, há duas semanas, e o transcorrer do GP de São Paulo, porém, esfriaram o ímpeto de Max.

"Todo o fim de semana já foi bastante difícil, mas isso é um pouco inesperado, eu diria, depois de tantas mudanças no carro", disse à Fórmula 1 após ser eliminado ainda na primeira parte do treino classificatório e ter de largar na 16ª colocação.

Lewis Hamilton é outro quem tem mais o que lamentar do que comemorar. O britânico até fez uma boa corrida sprint ao escalar o pelotão e terminar na sétima posição. Mas, na classificação principal, voltou a falhar e terá de largar em 13º.

Correndo em casa pela primeira vez, Gabriel Bortoleto conta com o apoio do público para sair do último lugar na corrida deste domingo e alcançar a zona de pontuação. O brasileiro se acidentou na corrida sprint e não pôde disputar a classificação, porque o carro não ficou pronto a tempo.

"Eu tive sorte e fui abençoado por sair ileso do meu acidente. Obviamente, não posso evitar ficar um pouco decepcionado por não ter chegado ao classificatório no meu primeiro Grande Prêmio em casa. Mas ainda temos uma corrida para fazer. Eu só quero sentar no carro, dirigir, dar o meu melhor e aproveitar meu tempo na pista", disse o brasileiro.

