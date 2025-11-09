F1: Norris dedica vitória a Gil de Ferran em conclusão de 'fim de semana perfeito' Estadão Conteúdo 09.11.25 17h23 Grande vitorioso do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, o britânico Lando Norris dedicou sua vitória no Autódromo de Interlagos ao brasileiro Gil de Ferran, piloto campeão da Indy que morreu em dezembro de 2023, aos 56 anos. Essa vitória vai para Gil de Ferran, um dos meus mentores. Pensei nele muitas vezes durante a prova", declarou o piloto da McLaren. Gil de Ferran teve uma grande carreira nos Estados Unidos, brilhando nas pitas da Indy. Foi campeão da categoria em duas ocasiões, em 2000 e 2001. Também ganhou as tradicionais 500 milhas de Indianápolis em 2003. No fim de sua vida, trabalhou como consultor da McLaren. Daí vem sua ligação com Norris. Ferran morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto dirigia em uma pista do clube Concours, em Opa-Locka, na Flórida. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. NORRIS REENCONTRA BOA FASE E FICA MAIS PERTO DO TÍTULO O britânico elogiou a pista de Interlagos e o público brasileiro após conquistar a vitória no GP de São Paulo. Norris entende que seu fim de semana foi perfeito, apesar de algumas dificuldades durante a prova. "Estou muito satisfeito. É bom vencer aqui no Brasil, com uma pista e fãs maravilhosos. Foi um fim de semana perfeito. A recompensa não vem de um jeito fácil, mas estão me entregando um carro perfeito", disse o piloto da McLaren. Norris chegou a 390 pontos no campeonato mundial, com uma boa vantagem de 24 pontos sobre o vice-líder, Oscar Piastri. Max Verstappen vem em terceiro, com 341. A Fórmula 1 volta a se reunir entre os dias 20 e 23 de novembro, em Las Vegas, Nevada, para a antepenúltima etapa da temporada. A corrida acontecerá na madrugada de domingo, à 1h (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Lando Norris Gil de Ferran COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05