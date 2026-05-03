F1: Leclerc e Verstappen são punidos por infrações e tem acréscimo de tempo no GP de Miami Estadão Conteúdo 03.05.26 20h11 Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, foram punidos por infrações durante o GP de Miami neste domingo e ganharam acréscimo de tempo após a corrida, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1. Advertido por três infrações distintas, Leclerc teria que fazer uma passagem pelos boxes, mas, como a punição foi aplicada após o GP, sua pena foi convertida em 20 segundos adicionados ao seu tempo de corrida, fazendo-o cair do sexto para o oitavo lugar. Já Verstappen, após um pit stop no início da corrida, cruzou a linha branca que separa a saída dos boxes da pista ao retornar à disputa. Os comissários confirmaram a transgressão e aplicaram a penalidade padrão de cinco segundos. O tetracampeão teria caído da quinta para a sexta posição na classificação, atrás de Leclerc, mas o monegasco também foi punido. Leclerc abriu a última volta da corrida na terceira posição, mas recebeu a bandeirada no sexto lugar, sendo ultrapassado por Oscar Piastri, George Russell e Verstappen. Após ouvir Leclerc, um representante da Ferrari e analisar dados, vídeos e gravações de rádio, os comissários do GP de Miami chegaram à conclusão que o piloto rodou na curva 3 e bateu no muro, mas continuou na pista. "O piloto nos informou que o carro parecia estar bem, exceto pelo fato de não conseguir fazer as curvas para a direita corretamente", afirma documento produzido pelos comissários. Diante do problema, Leclerc cortou caminho nas chicanes, o que significou "vantagem duradoura". O problema mecânico não foi considerada uma justificativa aceitável para a ação. Também foi investigado se houve infração adicional ao continuar pilotando um carro com um problema mecânico óbvio e perceptível. "Determinamos que não havia evidências de um problema mecânico óbvio ou perceptível. Portanto, não tomamos nenhuma outra medida em relação a essa possível infração", afirmam os comissários. Leclerc e Russell chegaram a se tocar na última curva do circuito de Miami, mas a investigação sobre o incidente não gerou medida do comissariado. "Ambos os pilotos consideraram o contato um incidente de corrida menor e concordamos", informou o documento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Miami Charles Leclerc Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58