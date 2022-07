F1 hoje: domingo é dia de GP da Áustria; veja onde assistir ao vivo e a classificação

Neste domingo (10), a Fórmula 1 chega à 11ª etapa com o GP da Áustria. Depois do Grande Prêmio da Inglaterra, a competição chega a metade do campeonato com o Circuito Red Bull Ring. Considerada uma das pistas mais curtas do campeonato, o holandês Max Verstappen, que foi Pole position em 2021, chega nesta fase ainda liderando.

Além disso, será a volta da corrida com sprint, que é um tipo de mini corrida que define o grid de largada para a disputa de hoje. Neste formato, é distribuído pontos nas corridas de classificação na tentativa de maior competitividade entre os pilotos.

Com diversos pontos para ultrapassagens, a pista da Áustria exige dos pilotos muita atenção com a altitude, que costuma prejudicar o rendimento dos motores. Essa corrida também terá pista molhada, já que é previsto temperaturas em torno dos 21°C, com 50% de possibilidade de chuvas na região.

Características do Circuito Red Bull Ring

Circuito Red Bull Ring (Foto / tripadvisor.com)

Distância: 4.318m

Recorde em corrida: Carlos Sainz, Ferrari, 2020: 1:05.619

Número de voltas: 71

DRS: 3 zonas de ativação

Pneus disponíveis: C3 (duros), C4 (médios) e C5 (macios)

Pole position em 2021: Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min03s720

Como acompanhar o GP da Grã-Bretanha?

Dia e hora: Domingo, 10 de julho, a partir das 10h

Onde assistir: TV Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Como está a classificação geral da Fórmula 1?

No top 3, Max Verstappen (Red Bull) é líder isolado do campeonato com 181 pontos. Sérgio Perez (Red Bull) é o 2° com 147, e Charles Leclerc (Ferrari) fecha com 138 pontos.

Curiosidades sobre o GP da Áustria

O circuito da Áustria já teve outros nomes. O original se chamava Österreichring e foi usado até 1995. Depois, passou a ser chamada A1 Ring. O atual nome, Red Bull Ring, mudou no início dos anos 2000.

A pista também foi alterada diversas vezes, com o intuito de proporcionar mais segurança aos pilotos. A primeira mudança ocorreu em 1987 e não foi usada por quase uma década. Em 1995 e 1996, a pista foi reformulada, e a corrida voltou a ser disputada a partir de 1997.

O GP da Áustria também foi palco de uma grande polêmica envolvendo um piloto brasileiro. Em 2002, Rubens Barrichello foi instruído a ceder sua vitória para Michael Schumacher. Ele acatou a ordem faltando três voltas para a final, mas esse episódio motivou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a banir e punir as ordens de ultrapassagens dadas pelas equipes. Aliás, apenas um brasileiro venceu esse GP: Emerson Fittipaldi, com a Lotus, em 1972.

Confira abaixo o calendário completo:

GP da França – 22 a 24 de julho

GP da Hungria – 29 a 31 de julho

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro

GP da Itália – 09 a 11 de setembro

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro

GP do Japão – 07 a 09 de outubro

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro

GP do México – 28 a 30 de outubro

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro

