F1: confira o grid de largada do GP do México com Lando Norris na pole e Bortoleto em 16º Estadão Conteúdo 25.10.25 19h52 Lando Norris vai largar na frente no GP do México de Fórmula 1. O piloto da McLaren foi o mais rápido no treino classificatório realizado no quente Autódromo Hermanos Rodríguez neste sábado. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, completam o top 3. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado ainda no Q1 e larga na 16ª posição. Bortoleto, que outrora teve bom desempenho, não foi tão bem no Q1. Ele chegou a superar Max Verstappen por 0s131 no 3º treino livre para assumir a liderança por alguns instantes, em que terminou em 10º. Mas, não teve a mesma sorte nem o mesmo desempenho, acabou prejudicado por Fernando Alonso e sofreu com o pneu. "Estávamos bem nas duas primeiras voltas, mas não achei grip (aderência) na última volta com o pneu novo, sofri com o grip traseiro. Não sei... Preciso olhar os dados. Não foi uma boa classificação", disse Bortoleto após eliminação ainda no Q1. No pelotão da frente, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri seguiram travando uma batalha de gente grande. Até que restando pouco mais de 5 minutos do Q3 surgiu um protagonista improvável: Charles Leclerc, que fez a melhor volta do fim de semana com 1min15s991 e tirou de Norris a pole temporária. Porém, Norris levou para o pessoal. Ele anotou 1min15s586 e tomou a frente do rival da Ferrari. Foi uma pole position conquistada no último momento, consagrando um desempenho que já vinha sendo formidável no México. Oscar Piastri é punido e será apenas o 8º. A largada do GP do México está prevista neste domingo (26) às 17 horas (horário de Brasília). CONFIRA O GRID DE LARGADA PARA O GP DO MÉXICO DE FÓRMULA 1: 1º Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s586; 2º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min15s848; 3º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min15s938; 4º George Russell (ING/Mercedes), 1min16s034; 5º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s070; 6º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s118; 7º Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min16s172; 8º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s174; 9º Isack Hadjar (FRA/RB), 1min16s252; 10º Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s460; 11º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min16s816; 12º Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min16s837; 13º Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min17s016s; 14º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s103; 15º Liam Lawson (NZL/RB), 1min18s072; 16º Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min17s412; 17º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s490; 18º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s546; 19º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min17s606; 20º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min17s670. 