F1: Chefe da Mercedes admite moderar a rivalidade entre Antonelli e Russell na equipe Segundo o site Motorsports o diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que haverá momentos em que a Mercedes poderá ser forçada a "diminuir um pouco" a competição interna Estadão Conteúdo 26.05.26 12h41 As disputas acirradas entre os dois pilotos da Mercedes durante o GP do Canadá no domingo foram alvo de preocupação para a cúpula da Mercedes. Durante a prova, Kimi Antonelli e George Russell chegaram a brigar roda a roda sinalizando a atmosfera de rivalidade entre os dois pilotos. Na corrida, realizada no Circuito Gilles Vielleneuve, Russell teve de abandonar na volta 30 por causa de problemas no motor. No entanto, o ponto alto aconteceu no giro 24, quando os dois tiveram uma leve batida na chicane e Antonelli completou a curva pela área de escape. Segundo o site Motorsports o diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que haverá momentos em que a Mercedes poderá ser forçada a "diminuir um pouco" a competição interna, já que algumas das disputas entre Russell e Antonelli já foram um pouco acirradas demais para o conforto de todos. "É sempre mais fácil dizer no final: 'Bem, isso foi ótimo para a equipe e ótimo para o esporte, e todos nós não gostamos de assistir à disputa?'", refletiu Wolff. "E isso é verdade até certo ponto, mas há outro lado que precisamos considerar: que foi no limite algumas vezes". Essa rivalidade tem uma relação direta com a posição dos dois pilotos na classificação do Mundial de Fórmula 1. O jovem Kimi Antonelli, sensação da temporada, lidera a tabela com 131 pontos. George Russell, seu companheiro de equipe, aparece na segunda colocação e contabiliza 88 pontos. Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o Top 3 dessa lista e ostenta 75. Na 15ª posição, o brasileiro Gabriel Bortoleto soma dois pontos pela equipe Audi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Mercedes rivalidade Antonelli Russell COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 futebol Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia 26.05.26 13h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26