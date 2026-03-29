Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F1: Antonelli festeja sorte com safety car no GP do Japão: 'Facilitou muito minha vida'

Estadão Conteúdo

Mais jovem piloto a liderar o Mundial na história da Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli reconheceu que fez uma largada terrível no GP do Japão e que teve sorte com a entrada do safety car após o acidente de Oliver Bearman, na volta 22.

George Russell, companheiro de Antonelli na Mercedes, parou nos boxes enquanto liderava, justamente quando o safety car foi acionado após o impacto de Bearman na barreira de proteção. A bandeira amarela permitiu que o novo líder da corrida, Antonelli, fizesse uma parada nos boxes e retornasse à frente do pelotão, antes de disparar rumo à vitória com quase 14 segundos de vantagem sobre Oscar Piastri.

"Obviamente tivemos muita sorte com o safety car, mas com os pneus médios estávamos muito fortes assim que consegui pista livre", afirmou o líder do Mundial. "Depois, com os pneus duros, o ritmo foi simplesmente incrível."

O italiano de 19 anos conquistou sua segunda vitória consecutiva após conquistar a pole position no Japão. Sua largada, porém, foi desastrosa e o italiano chegou a cair para a sexta posição na primeira volta. "Tive uma largada terrível, preciso verificar o que aconteceu, mas depois tive sorte e consegui assumir a liderança. O ritmo estava incrível e fiz um segundo stint muito bom. Me senti muito bem com o carro e estou muito satisfeito com o resultado."

Antonelli agora lidera a classificação do Mundial pela primeira vez, com 9 pontos de vantagem sobre Russell (72 a 63) após as três primeiras corridas da temporada. "É uma sensação muito boa. Claro que ainda é cedo para pensar no campeonato, mas estamos no caminho certo."

Como as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita canceladas devido aos conflitos no Oriente Médio, a Fórmula 1 terá um intervalo inusual até a próxima corrida, em Miami. Antonelli afirmou que seu foco será melhorar suas largadas, que têm sido abaixo do ideal em comparação com os rivais da Mercedes.

"Por sorte, tenho três semanas e posso praticar algumas arrancadas com a embreagem para ter uma melhor noção dela, porque definitivamente tem sido um ponto fraco até agora", afirmou ele, que conquistou a pole position nas duas últimas provas. "Precisamos melhorar, pois você pode facilmente ganhar ou perder corridas com isso."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fórmula 1

Kimi Antonelli

GP do Japão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

FUTEBOL

Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta

Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização

27.03.26 16h21

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

JOGO AMISTOSO

Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03)

Geórgia e Israel jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

26.03.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda