F1: Antonelli festeja sorte com safety car no GP do Japão: 'Facilitou muito minha vida' Estadão Conteúdo 29.03.26 8h52 Mais jovem piloto a liderar o Mundial na história da Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli reconheceu que fez uma largada terrível no GP do Japão e que teve sorte com a entrada do safety car após o acidente de Oliver Bearman, na volta 22. George Russell, companheiro de Antonelli na Mercedes, parou nos boxes enquanto liderava, justamente quando o safety car foi acionado após o impacto de Bearman na barreira de proteção. A bandeira amarela permitiu que o novo líder da corrida, Antonelli, fizesse uma parada nos boxes e retornasse à frente do pelotão, antes de disparar rumo à vitória com quase 14 segundos de vantagem sobre Oscar Piastri. "Obviamente tivemos muita sorte com o safety car, mas com os pneus médios estávamos muito fortes assim que consegui pista livre", afirmou o líder do Mundial. "Depois, com os pneus duros, o ritmo foi simplesmente incrível." O italiano de 19 anos conquistou sua segunda vitória consecutiva após conquistar a pole position no Japão. Sua largada, porém, foi desastrosa e o italiano chegou a cair para a sexta posição na primeira volta. "Tive uma largada terrível, preciso verificar o que aconteceu, mas depois tive sorte e consegui assumir a liderança. O ritmo estava incrível e fiz um segundo stint muito bom. Me senti muito bem com o carro e estou muito satisfeito com o resultado." Antonelli agora lidera a classificação do Mundial pela primeira vez, com 9 pontos de vantagem sobre Russell (72 a 63) após as três primeiras corridas da temporada. "É uma sensação muito boa. Claro que ainda é cedo para pensar no campeonato, mas estamos no caminho certo." Como as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita canceladas devido aos conflitos no Oriente Médio, a Fórmula 1 terá um intervalo inusual até a próxima corrida, em Miami. Antonelli afirmou que seu foco será melhorar suas largadas, que têm sido abaixo do ideal em comparação com os rivais da Mercedes. "Por sorte, tenho três semanas e posso praticar algumas arrancadas com a embreagem para ter uma melhor noção dela, porque definitivamente tem sido um ponto fraco até agora", afirmou ele, que conquistou a pole position nas duas últimas provas. "Precisamos melhorar, pois você pode facilmente ganhar ou perder corridas com isso." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 Kimi Antonelli GP do Japão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 JOGO AMISTOSO Geórgia x Israel: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03) Geórgia e Israel jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.03.26 13h00