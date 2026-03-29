F1: Antonelli festeja sorte com safety car no GP do Japão: 'Facilitou muito minha vida'

Mais jovem piloto a liderar o Mundial na história da Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli reconheceu que fez uma largada terrível no GP do Japão e que teve sorte com a entrada do safety car após o acidente de Oliver Bearman, na volta 22.

George Russell, companheiro de Antonelli na Mercedes, parou nos boxes enquanto liderava, justamente quando o safety car foi acionado após o impacto de Bearman na barreira de proteção. A bandeira amarela permitiu que o novo líder da corrida, Antonelli, fizesse uma parada nos boxes e retornasse à frente do pelotão, antes de disparar rumo à vitória com quase 14 segundos de vantagem sobre Oscar Piastri.

"Obviamente tivemos muita sorte com o safety car, mas com os pneus médios estávamos muito fortes assim que consegui pista livre", afirmou o líder do Mundial. "Depois, com os pneus duros, o ritmo foi simplesmente incrível."

O italiano de 19 anos conquistou sua segunda vitória consecutiva após conquistar a pole position no Japão. Sua largada, porém, foi desastrosa e o italiano chegou a cair para a sexta posição na primeira volta. "Tive uma largada terrível, preciso verificar o que aconteceu, mas depois tive sorte e consegui assumir a liderança. O ritmo estava incrível e fiz um segundo stint muito bom. Me senti muito bem com o carro e estou muito satisfeito com o resultado."

Antonelli agora lidera a classificação do Mundial pela primeira vez, com 9 pontos de vantagem sobre Russell (72 a 63) após as três primeiras corridas da temporada. "É uma sensação muito boa. Claro que ainda é cedo para pensar no campeonato, mas estamos no caminho certo."

Como as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita canceladas devido aos conflitos no Oriente Médio, a Fórmula 1 terá um intervalo inusual até a próxima corrida, em Miami. Antonelli afirmou que seu foco será melhorar suas largadas, que têm sido abaixo do ideal em comparação com os rivais da Mercedes.

"Por sorte, tenho três semanas e posso praticar algumas arrancadas com a embreagem para ter uma melhor noção dela, porque definitivamente tem sido um ponto fraco até agora", afirmou ele, que conquistou a pole position nas duas últimas provas. "Precisamos melhorar, pois você pode facilmente ganhar ou perder corridas com isso."