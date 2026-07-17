F-1: Red Bull domina 1º treino livre e Verstappen é o mais veloz

Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre do GP da Bélgica, realizado nesta sexta-feira no circuito de Spa-Francorchamps. O piloto da Red Bull cravou 1min47s070, superando as Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que completaram o top 3.
A equipe Red Bull demonstrou bom rendimento, apesar de sua atual quarta posição no Mundial de Construtores, com Verstappen praticamente não sendo ameaçado. Isack Hadjar, também da Red Bull, chegou a liderar a sessão e finalizou em quarto lugar.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a décima melhor marca, encerrando sua participação satisfeito com o carro. Os mecânicos da Audi iniciaram os ajustes para a próxima atividade.
A surpresa do treino ficou por conta da Mercedes, que não conseguiu posicionar seus carros entre os cinco primeiros. Kimi Antonelli foi o sexto colocado, e George Russell finalizou em oitavo lugar.
Agenda do GP da Bélgica
A sexta-feira ainda terá mais uma atividade de pista para os pilotos em Spa-Francorchamps. O segundo treino livre está marcado para as 12h30 (horário de Brasília).
No sábado, a programação inicia com o terceiro e último treino livre às 7h30, para os ajustes finais dos carros. Em seguida, a tomada de tempos definirá o grid para o GP da Bélgica às 11h.
A corrida, que corresponde à décima etapa do Mundial de Fórmula 1, está prevista para começar no domingo, às 10h (horário de Brasília).
Classificação do 1º Treino Livre em Spa
- Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min47s070
- Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min47s215
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min47s277
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min47s322
- Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min47s522
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min47s603
- Lando Norris (ING/McLaren), 1min47s931
- George Russell (ING/Mercedes), 1min47s959
- Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min48s234
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min48s406
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min48s432
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s962
- Oliver Bearman (ING/Haas), 1min49s010
- Alexander Albon (TAI/Williams), 1min49s337
- Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min49s403
- Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min49s449
- Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min49s712
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min49s839
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min50s226
- Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min50s862
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min52s808
- Jack Crawford (EUA/Aston Martin), 1min53s199