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AUTOMOBILISMO

F-1: Red Bull domina 1º treino livre e Verstappen é o mais veloz

Gabriel Bortoleto garantiu a décima melhor marca nesta primeira atividade

Estadão Conteúdo

17 de julho de 2026 às 10:11

( Foto: Divulgação / Red Bull )

Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre do GP da Bélgica, realizado nesta sexta-feira no circuito de Spa-Francorchamps. O piloto da Red Bull cravou 1min47s070, superando as Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que completaram o top 3.

A equipe Red Bull demonstrou bom rendimento, apesar de sua atual quarta posição no Mundial de Construtores, com Verstappen praticamente não sendo ameaçado. Isack Hadjar, também da Red Bull, chegou a liderar a sessão e finalizou em quarto lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a décima melhor marca, encerrando sua participação satisfeito com o carro. Os mecânicos da Audi iniciaram os ajustes para a próxima atividade.

A surpresa do treino ficou por conta da Mercedes, que não conseguiu posicionar seus carros entre os cinco primeiros. Kimi Antonelli foi o sexto colocado, e George Russell finalizou em oitavo lugar.

Agenda do GP da Bélgica

A sexta-feira ainda terá mais uma atividade de pista para os pilotos em Spa-Francorchamps. O segundo treino livre está marcado para as 12h30 (horário de Brasília).

No sábado, a programação inicia com o terceiro e último treino livre às 7h30, para os ajustes finais dos carros. Em seguida, a tomada de tempos definirá o grid para o GP da Bélgica às 11h.

A corrida, que corresponde à décima etapa do Mundial de Fórmula 1, está prevista para começar no domingo, às 10h (horário de Brasília).

Classificação do 1º Treino Livre em Spa

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min47s070
  2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min47s215
  3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min47s277
  4. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min47s322
  5. Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min47s522
  6. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min47s603
  7. Lando Norris (ING/McLaren), 1min47s931
  8. George Russell (ING/Mercedes), 1min47s959
  9. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min48s234
  10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min48s406
  11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min48s432
  12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s962
  13. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min49s010
  14. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min49s337
  15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min49s403
  16. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min49s449
  17. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min49s712
  18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min49s839
  19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min50s226
  20. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min50s862
  21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min52s808
  22. Jack Crawford (EUA/Aston Martin), 1min53s199

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