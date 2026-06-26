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F-1: Mercedes volta a dominar 2º treino livre e Antonelli é o mais veloz; Bortoleto é 10º

Oscar Pistri terminou como o segundo mais rápido, seguido de Lando Norris

Estadão Conteúdo
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Kimi Antonelli, da Mercedes (Instagram @mercedesamgf1)

A Mercedes voltou a dominar os trabalhos de pista nesta sexta-feira, no Circuito de Spielberg. Dono do melhor tempo na primeira atividade, Kimi Antonelli voltou a ser mais veloz ao cravar 1min07s014. A diferença, no entanto, foi a presença da McLaren na disputa. Oscar Pistri terminou como segundo mais rápido seguido de Lando Norris. Gabriel Bortoleto terminou em 10º

Companheiro de equipe do italiano, George Russell não manteve o ritmo da primeira sessão (finalizou em segundo) e foi apenas o sexto colocado, atrás de Max Verstappen (no quarto posto) e de Lewis Hamilton (na quinta colocação).

Logo em sua primeira volta nesta segunda sessão, Gabriel Bortoleto, que não participou do primeiro treino, e cedeu seu assento a Paul Aron, andou na casa de 1min10s. No entanto, sem conseguir tirar um bom rendimento do carro, o brasileiro ocupou a parte intermediária, oscilou na classificação, mas se recuperou no final com o 10º tempo.

Sergio Pérez perdeu potência na curva seis e seu carro ficou parado. O piloto, que apresentou o mesmo problema no primeiro treino livre, precisou ter a sua Cadillac empurrada pelos fiscais de pistas e abandonou a movimentação.

Mais velozes no primeiro treino livre, as Mercedes tiveram uma disputa mais acirrada com a McLaren. Na primeira metade do TL2. Dono do melhor tempo até então com 1min08s, Lando Norris deu uma escapada na curva e acabou parando na área de escape. Na sequência, Antonelli baixou a marca e passou a ser o mais rápido.

Vencedor do último GP, em Barcelona, o heptacampeão Lewis Hamilton não conseguiu entra na briga pelas primeiras posições com a sua Ferrari e sua melhor posição foi o quinto lugar, logo atrás da Red Bull de Verstappen

A Cadillac voltou a sofrer com problemas. Valtteri Bottas levou seu monoposto com dificuldade para os boxes. Durante o percurso, faíscas de fogo surgindo na parte do assoalho o carro eram visíveis. Em seguida, mecânicos tiveram de acionar o extintor de incêndio quando o finlandês parou o carro para conter o princípio de incêndio.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para as 12h (horário de Brasília). No domingo, a corrida está marcada para as 10h.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA ÁUSTRIA:

  1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min07s014
  2. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min07s251
  3. Lando Norris (ING/McLaren), 1min07s339
  4. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min07s564
  5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min07s611
  6. George Russell (ING/Mercedes), 1min07s637
  7. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min07s758
  8. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min07s855
  9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min08s235
  10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min08s300
  11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min08s376
  12. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min08s378
  13. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min08s532
  14. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min08s559
  15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min08s830
  16. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min08s831
  17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min08s838
  18. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min09s131
  19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s544
  20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s698
  21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min11s317
  22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), sem tempo
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