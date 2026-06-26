F-1: Mercedes volta a dominar 2º treino livre e Antonelli é o mais veloz; Bortoleto é 10º Oscar Pistri terminou como o segundo mais rápido, seguido de Lando Norris Estadão Conteúdo 26.06.26 13h41 Kimi Antonelli, da Mercedes (Instagram @mercedesamgf1) A Mercedes voltou a dominar os trabalhos de pista nesta sexta-feira, no Circuito de Spielberg. Dono do melhor tempo na primeira atividade, Kimi Antonelli voltou a ser mais veloz ao cravar 1min07s014. A diferença, no entanto, foi a presença da McLaren na disputa. Oscar Pistri terminou como segundo mais rápido seguido de Lando Norris. Gabriel Bortoleto terminou em 10º Companheiro de equipe do italiano, George Russell não manteve o ritmo da primeira sessão (finalizou em segundo) e foi apenas o sexto colocado, atrás de Max Verstappen (no quarto posto) e de Lewis Hamilton (na quinta colocação). Logo em sua primeira volta nesta segunda sessão, Gabriel Bortoleto, que não participou do primeiro treino, e cedeu seu assento a Paul Aron, andou na casa de 1min10s. No entanto, sem conseguir tirar um bom rendimento do carro, o brasileiro ocupou a parte intermediária, oscilou na classificação, mas se recuperou no final com o 10º tempo. Sergio Pérez perdeu potência na curva seis e seu carro ficou parado. O piloto, que apresentou o mesmo problema no primeiro treino livre, precisou ter a sua Cadillac empurrada pelos fiscais de pistas e abandonou a movimentação. Mais velozes no primeiro treino livre, as Mercedes tiveram uma disputa mais acirrada com a McLaren. Na primeira metade do TL2. Dono do melhor tempo até então com 1min08s, Lando Norris deu uma escapada na curva e acabou parando na área de escape. Na sequência, Antonelli baixou a marca e passou a ser o mais rápido. Vencedor do último GP, em Barcelona, o heptacampeão Lewis Hamilton não conseguiu entra na briga pelas primeiras posições com a sua Ferrari e sua melhor posição foi o quinto lugar, logo atrás da Red Bull de Verstappen A Cadillac voltou a sofrer com problemas. Valtteri Bottas levou seu monoposto com dificuldade para os boxes. Durante o percurso, faíscas de fogo surgindo na parte do assoalho o carro eram visíveis. Em seguida, mecânicos tiveram de acionar o extintor de incêndio quando o finlandês parou o carro para conter o princípio de incêndio. Os pilotos voltam à pista neste sábado para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para as 12h (horário de Brasília). No domingo, a corrida está marcada para as 10h. CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA ÁUSTRIA: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min07s014 Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min07s251 Lando Norris (ING/McLaren), 1min07s339 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min07s564 Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min07s611 George Russell (ING/Mercedes), 1min07s637 Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min07s758 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min07s855 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min08s235 Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min08s300 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min08s376 Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min08s378 Oliver Bearman (ING/Haas), 1min08s532 Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min08s559 Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min08s830 Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min08s831 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min08s838 Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min09s131 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s544 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s698 Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min11s317 Sergio Pérez (MEX/Cadillac), sem tempo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Áustria 2º treino livre COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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