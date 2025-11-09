F-1: Como fica a classificação e a briga pelo título após vitória de Norris em São Paulo? Estadão Conteúdo 09.11.25 16h48 Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo, em Interlagos, e ficou mais próximo de ser o campeão de 2025 da Fórmula 1. O britânico agora abre vantagem na classificação do Mundial de Pilotos, colocando 24 pontos de diferença para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e 49 pontos para Max Verstappen, da Red Bull. Restam ainda três etapas para o fim do campeonato: Las Vegas, Catar e Abu Dabi. E Norris pode ser campeão chegando apenas em segundo em todas as provas restantes. Nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes estarão em disputa 25 pontos, enquanto no Catar, haverá a disputa da corrida sprint, que cede mais oito pontos, totalizando 33. Dessa forma, há 83 pontos ainda a serem conquistados no campeonato. Outras batalhas acirradas são pelo segundo e sexto lugares de construtores. A McLaren já é a campeã e chegou em Interlagos a 756 pontos. Na briga pelo vice, a Mercedes salta à frente após o resultado de São Paulo, com 398, mas Red Bull (366) e Ferrari (362) continuam vivas. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS DA F-1 1-Lando Norris - 390 2-Oscar Piastri - 366 3-Max Verstappen - 341 4-George Russell - 276 5-Charles Leclerc - 214 6-Lewis Hamilton - 148 7-Kimi Antonelli - 122 8-Alex Albon - 73 9-Nico Hülkenberg - 43 10-Isack Hadjar - 43 11-Oliver Bearman - 40 12-Fernando Alonso - 40 13-Carlos Sainz - 38 14-Liam Lawson - 36 15-Lance Stroll -32 16-Esteban Ocon - 30 17-Yuki Tsunoda - 28 18-Pierre Gasly - 22 19-Gabriel Bortoleto - 19 20-Franco Colapinto - 0 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Lando Norris classificação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05