F-1: Como fica a classificação e a briga pelo título após vitória de Norris em São Paulo?

Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo, em Interlagos, e ficou mais próximo de ser o campeão de 2025 da Fórmula 1. O britânico agora abre vantagem na classificação do Mundial de Pilotos, colocando 24 pontos de diferença para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e 49 pontos para Max Verstappen, da Red Bull.

Restam ainda três etapas para o fim do campeonato: Las Vegas, Catar e Abu Dabi. E Norris pode ser campeão chegando apenas em segundo em todas as provas restantes.

Nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes estarão em disputa 25 pontos, enquanto no Catar, haverá a disputa da corrida sprint, que cede mais oito pontos, totalizando 33. Dessa forma, há 83 pontos ainda a serem conquistados no campeonato.

Outras batalhas acirradas são pelo segundo e sexto lugares de construtores. A McLaren já é a campeã e chegou em Interlagos a 756 pontos. Na briga pelo vice, a Mercedes salta à frente após o resultado de São Paulo, com 398, mas Red Bull (366) e Ferrari (362) continuam vivas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS DA F-1 1-Lando Norris - 390 2-Oscar Piastri - 366 3-Max Verstappen - 341 4-George Russell - 276 5-Charles Leclerc - 214 6-Lewis Hamilton - 148 7-Kimi Antonelli - 122 8-Alex Albon - 73 9-Nico Hülkenberg - 43 10-Isack Hadjar - 43 11-Oliver Bearman - 40 12-Fernando Alonso - 40 13-Carlos Sainz - 38 14-Liam Lawson - 36 15-Lance Stroll -32 16-Esteban Ocon - 30 17-Yuki Tsunoda - 28 18-Pierre Gasly - 22 19-Gabriel Bortoleto - 19 20-Franco Colapinto - 0