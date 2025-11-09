Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F-1: Como fica a classificação e a briga pelo título após vitória de Norris em São Paulo?

Estadão Conteúdo

Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo, em Interlagos, e ficou mais próximo de ser o campeão de 2025 da Fórmula 1. O britânico agora abre vantagem na classificação do Mundial de Pilotos, colocando 24 pontos de diferença para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e 49 pontos para Max Verstappen, da Red Bull.

Restam ainda três etapas para o fim do campeonato: Las Vegas, Catar e Abu Dabi. E Norris pode ser campeão chegando apenas em segundo em todas as provas restantes.

Nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes estarão em disputa 25 pontos, enquanto no Catar, haverá a disputa da corrida sprint, que cede mais oito pontos, totalizando 33. Dessa forma, há 83 pontos ainda a serem conquistados no campeonato.

Outras batalhas acirradas são pelo segundo e sexto lugares de construtores. A McLaren já é a campeã e chegou em Interlagos a 756 pontos. Na briga pelo vice, a Mercedes salta à frente após o resultado de São Paulo, com 398, mas Red Bull (366) e Ferrari (362) continuam vivas.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS DA F-1 1-Lando Norris - 390 2-Oscar Piastri - 366 3-Max Verstappen - 341 4-George Russell - 276 5-Charles Leclerc - 214 6-Lewis Hamilton - 148 7-Kimi Antonelli - 122 8-Alex Albon - 73 9-Nico Hülkenberg - 43 10-Isack Hadjar - 43 11-Oliver Bearman - 40 12-Fernando Alonso - 40 13-Carlos Sainz - 38 14-Liam Lawson - 36 15-Lance Stroll -32 16-Esteban Ocon - 30 17-Yuki Tsunoda - 28 18-Pierre Gasly - 22 19-Gabriel Bortoleto - 19 20-Franco Colapinto - 0

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP de São Paulo

Lando Norris

classificação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio

Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos

09.11.25 8h00

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição

07.11.25 17h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão

Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos

09.11.25 7h00

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

09.11.25 7h00

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda