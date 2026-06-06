F-1: Antonelli celebra conquista da pole para o GP de Mônaco: 'Juntei tudo em uma única volta' O lugar de honra veio numa disputa equilibradíssima com o holandês Max Verstappen Estadão Conteúdo 06.06.26 20h32 Líder do Mundial de Pilotos da atual temporada de Fórmula 1, Kimi Antonelli celebrou neste sábado a conquista de sua quarta pole position em seis etapas disputadas. No travado circuito de rua do Principado, o jovem italiano vai largar no posto nobre do grid para o tradicional GP de Mônaco. O lugar de honra veio numa disputa equilibradíssima com o holandês Max Verstappen. Depois de não conseguir brigar pelos melhores tempos nos treinos livres, o piloto da Mercedes conseguiu fazer valer o seu talento justamente no classificatório. "Foi uma daqueles desempenhos que chamamos de volta mágica. Consegui juntar tudo em uma única volta, e foi uma classificação muito apertada com o Max para obter a pole. Por isso estou tão feliz de ter conseguido esse resultado", afirmou. Apenas 43 milésimos separaram o líder do Mundial do holandês da Red Bull na disputa desta sexta (Antonelli cravou a pole com o tempo de 1min12s05). A intensidade foi refletida em sua agitação ao conceder a entrevista após o treino. "É muito difícil descrever, a adrenalina foi imensa. Eu ainda estava tremendo na coletiva por causa disso", afirmou o piloto que fez um agradecimento à equipe pela evolução do carro. "Quero fazer um agradecimento aos mecânicos porque ontem tivemos muitas dificuldades e hoje conseguimos melhorar enormemente", afirmou. O GP de Mônaco inaugura a etapa europeia do calendário de corridas de Fórmula 1 deste ano. A tradicional prova de rua acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FÓRMULA 1 GP de Mônaco pole Antonelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49