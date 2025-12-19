F-1 2026: Mercedes e Red Bull teriam encontrado brecha para tornar motor mais potente

A temporada 2026 da Fórmula 1 ainda não começou, mas a categoria já está movimentada com o novo regulamento. Segundo a revista Motorsport Magazin, a Mercedes, e possivelmente a Red Bull, podem ter encontrado uma brecha nas regras que acrescentaria até 15 cavalos de potência no motor do próximo ano.

Diferentemente de temporadas anteriores, em 2026 a taxa de compressão dos motores de combustão interna será limitada a 16:1. Porém, em conjunto, dirigentes da Ferrari, Audi e Honda apresentaram uma queixa à Federação Internacional do Automobilismo (FIA) alegando que as escuderias alemã e austríaca podem ter conseguido aumentar essa taxa para 18:1, usando um método não explicitamente proibido pelas diretrizes.

A denuncia explica que essa mudança garante um ganho de 0,3 a 0,4 segundos por volta no circuito de Melbourne - alteração expressiva nos resultados das classificações e corridas. As equipes do lado da acusação citaram no documento enviado, o Artigo C1.5 do regulamento, o qual afirma que "os carros de Fórmula 1 devem cumprir integralmente este regulamento em todos os momentos durante uma competição".

Embora as discussões estejam ganhando força no paddock, não há registro do que exatamente estaria sendo usado para aumentar a potência dos motores. Ainda segundo a revista austríaca, a FIA já está ciente do problema e deve realizar uma reunião com as fabricantes nos próximos dias.

Com a pressa para que as máquinas e os carros estejam prontas em meados de janeiro, a investigação da federação precisa reconhecer rapidamente o problema e definir "qual será a decisão mais justa para que todas as equipes tenham a mesma chance" de garantir os títulos mundiais.