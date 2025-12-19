F-1 2026: Mercedes e Red Bull teriam encontrado brecha para tornar motor mais potente Estadão Conteúdo 19.12.25 20h47 A temporada 2026 da Fórmula 1 ainda não começou, mas a categoria já está movimentada com o novo regulamento. Segundo a revista Motorsport Magazin, a Mercedes, e possivelmente a Red Bull, podem ter encontrado uma brecha nas regras que acrescentaria até 15 cavalos de potência no motor do próximo ano. Diferentemente de temporadas anteriores, em 2026 a taxa de compressão dos motores de combustão interna será limitada a 16:1. Porém, em conjunto, dirigentes da Ferrari, Audi e Honda apresentaram uma queixa à Federação Internacional do Automobilismo (FIA) alegando que as escuderias alemã e austríaca podem ter conseguido aumentar essa taxa para 18:1, usando um método não explicitamente proibido pelas diretrizes. A denuncia explica que essa mudança garante um ganho de 0,3 a 0,4 segundos por volta no circuito de Melbourne - alteração expressiva nos resultados das classificações e corridas. As equipes do lado da acusação citaram no documento enviado, o Artigo C1.5 do regulamento, o qual afirma que "os carros de Fórmula 1 devem cumprir integralmente este regulamento em todos os momentos durante uma competição". Embora as discussões estejam ganhando força no paddock, não há registro do que exatamente estaria sendo usado para aumentar a potência dos motores. Ainda segundo a revista austríaca, a FIA já está ciente do problema e deve realizar uma reunião com as fabricantes nos próximos dias. Com a pressa para que as máquinas e os carros estejam prontas em meados de janeiro, a investigação da federação precisa reconhecer rapidamente o problema e definir "qual será a decisão mais justa para que todas as equipes tenham a mesma chance" de garantir os títulos mundiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Fórmula 1 Mercedes Red Bull COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19