Ex-Paysandu volta a jogar após dois anos de envolvimento em escândalo de apostas

Réu confesso na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o lateral-direito Nino Paraíba está liberado para voltar ao futebol após cumprir 720 dias de suspensão. A punição terminou no último domingo (20).

Com 39 anos, o jogador foi suspenso em 2022, época em que atuava pelo Ceará, por envolvimento em manipulação de resultados. Segundo o MP-GO, Nino recebeu dinheiro para forçar cartões amarelos. Antes da suspensão, ele também passou por América-MG e Paysandu, onde atuou em apenas uma partida oficial.

Ainda sem clube, o atleta teria despertado o interesse de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro, mas não há negociação confirmada até o momento.

Durante a carreira, Nino Paraíba defendeu clubes como Náutico, Vitória, Avaí, Ponte Preta e Bahia, além de América-MG, Ceará e Paysandu. No total, soma 633 partidas e 18 gols marcados como profissional.

No Paysandu, o jogador foi contratado para reforçar o elenco na reta final da primeira fase da Série C de 2022. Sua única atuação com a camisa bicolor foi no empate em 1 a 1 com o América-RN, em Natal.

Nino admitiu ter recebido dinheiro para forçar três cartões amarelos em jogos distintos. Em acordo com o MP-GO, colaborou com as investigações como testemunha e não foi denunciado criminalmente. No entanto, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), foi punido com dois anos de suspensão e multa de R$ 100 mil.