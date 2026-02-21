Ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro, Alex vai comandar o Athletic na Série B Estadão Conteúdo 21.02.26 12h32 O Athletic-MG anunciou neste sábado a contratação de Alex de Souza como novo treinador da equipe profissional. Aos 48 anos, o ex-meia assume o comando do clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, iniciando mais um capítulo em sua trajetória no futebol, agora à beira do campo. Alex chega para substituir o português Rui Duarte, que deixou o cargo após o rebaixamento da equipe no Campeonato Mineiro. O novo treinador terá pouco tempo de preparação antes do primeiro compromisso oficial. A estreia está marcada para o dia 4 de março, quando o Athletic enfrenta o Rio Branco, no Espírito Santo, pela primeira fase da Copa do Brasil. Já na Série B, o primeiro desafio será diante da Ponte Preta, em casa. Como jogador, Alex construiu uma carreira de destaque e se tornou ídolo em diferentes clubes. Revelado pelo Coritiba, teve passagens marcantes por Palmeiras e Cruzeiro, onde conquistou títulos importantes e protagonizou atuações decisivas. No futebol europeu, viveu o auge no Fenerbahçe, da Turquia, onde se tornou um dos maiores nomes da história do clube. A trajetória como treinador começou nas categorias de base do São Paulo, antes de assumir o Avaí em sua primeira experiência no comando de uma equipe profissional. Posteriormente, trabalhou no Antalyaspor, da Turquia, e no Operário-PR, seu último clube. Na equipe paranaense, permaneceu por cerca de sete meses, período em que comandou o time em 30 partidas, com oito vitórias, 11 empates e 11 derrotas. No Athletic, Alex terá a missão de conduzir o clube em sua primeira participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com os auxiliares João Paulo Cavalcanti e José Roberto Lucini, que passam a integrar a comissão técnica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Athletic Alex Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13