Ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro, Alex vai comandar o Athletic na Série B

O Athletic-MG anunciou neste sábado a contratação de Alex de Souza como novo treinador da equipe profissional. Aos 48 anos, o ex-meia assume o comando do clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, iniciando mais um capítulo em sua trajetória no futebol, agora à beira do campo.

Alex chega para substituir o português Rui Duarte, que deixou o cargo após o rebaixamento da equipe no Campeonato Mineiro. O novo treinador terá pouco tempo de preparação antes do primeiro compromisso oficial. A estreia está marcada para o dia 4 de março, quando o Athletic enfrenta o Rio Branco, no Espírito Santo, pela primeira fase da Copa do Brasil. Já na Série B, o primeiro desafio será diante da Ponte Preta, em casa.

Como jogador, Alex construiu uma carreira de destaque e se tornou ídolo em diferentes clubes. Revelado pelo Coritiba, teve passagens marcantes por Palmeiras e Cruzeiro, onde conquistou títulos importantes e protagonizou atuações decisivas. No futebol europeu, viveu o auge no Fenerbahçe, da Turquia, onde se tornou um dos maiores nomes da história do clube.

A trajetória como treinador começou nas categorias de base do São Paulo, antes de assumir o Avaí em sua primeira experiência no comando de uma equipe profissional. Posteriormente, trabalhou no Antalyaspor, da Turquia, e no Operário-PR, seu último clube. Na equipe paranaense, permaneceu por cerca de sete meses, período em que comandou o time em 30 partidas, com oito vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

No Athletic, Alex terá a missão de conduzir o clube em sua primeira participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com os auxiliares João Paulo Cavalcanti e José Roberto Lucini, que passam a integrar a comissão técnica.